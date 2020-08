Lara Fabian : sa transformation physique, totalement naturelle, choque ses fans !

Lara Fabian est plus motivée que jamais, c’est le cas de le dire. En effet, la chanteuse, qui s’est remise récemment au sport, a partagé il y a quelques heures, son entraînement sur Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne lâche rien !

La métamorphose de Lara Fabian

Si pour certaines personnes les vacances est synonyme de relaxation, de sieste, de soleil et de farniente, pour Lara Fabian c’est tout le contraire. En effet, la femme de 50 ans s’est offert les services d’une coach afin de perdre du poids et de muscler son corps. Et c’est le 16 juillet dernier qu’elle a pu faire l’annonce à ses fans :« Salut à tous, ça y est… j’ai vraiment pris le taureau par les cornes !!!!! Quatrième séance de sport avec l’incroyable Joseelavigueur. Je suis fière de raconter le retour de cette magnifique femme dans ma vie. Josée et moi ça remonte à mes 23 ans, lorsque je commençais ici au Québec… elle m’avait déjà transformée à l’époque (…) Je ne lâcherai pas« .

D’après José Lavigueur, Lara Fabian est déterminée et disciplinée et son travail porte des fruits : « Lara Fabian a repris l’entraînement et c’est à moi qu’elle offre ce magnifique privilège! Un exemple de discipline et de détermination! … Et un grand sens de l’humour » a-t-elle dit notamment. Et c’est vrai, la chanteuse apparaît complètement métamorphosée et ses fans peuvent constater à quel point elle est belle au naturel. Si Lara Fabian est en pleine forme, elle a failli perdre la vie il y a quelques années. En effet, la chanteuse, amaigrie, avait fait une crise cardiaque en 2013.

Un rapport compliqué avec son corps

Il faut dire que Lara Fabian n’a pas toujours eu un très bon rapport avec son corps puisqu’en 2013, elle s’était livrée pour les biens d’une interview pour Gala, sur le regard qu’elle avait longtemps porté sur elle-même : »Il m’est en effet arrivé de maltraiter mon corps. D’autres se font du mal avec l’alcool ou la drogue… ça peut arriver. Pendant des années, je ne me suis pas aimée, je manquais de tendresse envers moi-même« , expliquait-elle tout d’abord avant de prendre les devants et de préciser que son problème était terminé.

Lara Fabian déclare ainsi : « Je me sens enfin en paix avec moi-même. C’est au-delà d’une réconciliation, qui surviendrait après une lutte avec mon corps. C’est mon état d’âme général. Ma relation avec mon corps est devenue beaucoup plus simple (…) en vieillissant, j’ai l’impression d’avoir récolté le meilleur de ce que je pouvais devenir. Je m’accepte telle que je suis, tout en sachant que je ne suis pas parfaite« .