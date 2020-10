Lara Fabian se confie sur le plus grand drame de sa vie: “Mon bébé n’avait pas de coeur”

Ce jeudi 15 octobre, le documentaire Lara, a été diffusé au Québec et Lara Fabian se confie ouvertement sur les drames de sa vie. La chanteuse y révèle entre autres très émue avoir fait une fausse couche en 2017, alors qu’elle avait 47 ans.

Le silence s’empare souvent de ce genre de drame intime, les femme souvent dissimulent le malêtre survenu après la fausse couche. Mais aujourd’hui Lara Fabian a tout de même choisi de se confier au grand jour. C’est avec le bel italien Gabriel du Giorgio que la belle a trouvé l’amour assez tardivement et depuis 2013, il est son mari. Elle raconte aujourd’hui à ses fans avoir fait une fausse couche d’un enfant qu’elle essayait d’avoir avec Gabriel, et ce en 2017.

Lara Fabian, dont le titre est Lara, diffusé ce 15 octobre sur la chaîne canadienne Club illico, et c’est à travers ce film qu’elle fait cette douloureuse révélation. Lara Fabian “se livre comme jamais auparavant” dans cette oeuvre, en laissant la caméra s’approcher au plus près d’elle. C’est en tous cas ce que révèle Le Journal de Montréal. Nos confrères québécois, qui ont pu le visionner, révèlent d’ailleurs l’un des passage”les plus prenants” du documentaire. Dans cette partie, l’ancienne coach de The Voice se rend en Sicile, auprès de sa famille.

Lui-même originaire de la petite île italienne qu’il a quittée par amour pour elle, Gabriel di Giorgio, l’a soutenue afin qu’elle puisse enfin accepter et raconter sa terrible journée du 22 mars 2017. Une date tragiquement gravée dans sa mémoire. LEs commémorations des attentats de Bruxelles, ont lieu ce jour-là, et Lara Fabian y a assisté 12 mois plus tôt. Et c’est là que son monde s’écroulera.

ELle a appris à quelques heures d’intervalle qu’elle va être maman, puis subitement que son bébé ne tiendra pas … Celle qui est déjà maman d’une petite Lou, née en 2007 de son histoire d’amour avec le réalisateur d’émissions Gérard Pullicino, annonce :

“Mon bébé n’avait pas de cœur » en dissimulant ses larmes derrière ses lunettes de soleil. Lara Fabian n’en est pas à son premier drame, elle a aussi frôlé la mort après une crise cardiaque. Mais cette fausse couche restera gravée à jamais dans son coeur comme la plus difficile expérience de sa vie …

Par ailleurs le Producteur exécutif du documentaire, Jean-Philippe Dion ose poser « les vraies questions » à Lara Fabian devant l’objectif. Une autre période a été douloureuses pour la chanteuse à voix, comme sa conquête du marché américain, qui s’est terminée abruptement au début des années 2000.

Les raisons sont multiples, explique le reportage, mais notamment en coulisses, le clan Céline Dion, qui était également sous contrat avec Sony Music, n’est pas resté tranquille dans son coin. La clan voulait éviter qu’une autre « chanteuse à voix » s’attaque au même marché, et jour au lendemain, Lara Fabian a été parachutée vers une autre maison de disques …