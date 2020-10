Lara Fabian se fait violemment dézinger par l’équipe de Céline Dion? C’est les règles du jeu!

Alors que Lara Fabian aspirait à une carrière aux Etats-Unis, il semblerait que les équipes de Céline Dion aient tout fait pour que ça n’arrive pas. Explications.

L’équipe de Céline Dion gâche la vie américaine de Lara Fabian

Pour célébrer ses 50 ans, Lara Fabian avait donné, il y a quelques mois, le coup d’envoi d’une tournée mondiale qui se nomme : “50 World Tour“. Malheureusement pour elle, la crise du Coronavirus est passée par-là et la chanteuse n’a pas pu retrouver son public comme c’était prévu. Si l’artiste a su conquérir de nombreux pays, il y a bien un pays qu’elle n’a jamais su apprivoiser : il s’agit des Etats-Unis. Le Journal de Montréal est ainsi revenu il y a quelques jours, sur ce rêve américain loupé. Dans celui-ci, la jeune femme se confie sans filtre et accuse notamment les équipes de Céline Dion.

Ver esta publicación en Instagram Le documentaire LARA disponible maintenant sur @clubillico Una publicación compartida de 𝙇𝙖𝙧𝙖 𝙁𝘼𝘽𝙄𝘼𝙉 (@larafabianofficial) el 15 Oct, 2020 a las 6:22 PDT

On apprenait donc dans le documentaire que Lara Fabian avait sorti, en 1999, son premier album en anglais pour le marché américain : “I Will Love Again“. Suite à cette sortie, la chanteuse apparaissait très clairement comme une rivale de Céline Dion, alors au sommet de sa gloire aux États-Unis : “Le clan Céline Dion, qui était également sous contrat avec Sony Music, n’est pas resté tranquille dans son coin”. Et en effet, son staff avait tout mis en œuvre pour empêcher la concurrence de percer. Lara a ainsi “été parachutée vers une autre maison de disque, entourée d’inconnus qui voulaient la transformer en diva pseudo dance“.

Et justement, dès le changement de label, tout s’est écroulé : “J’ai été redirigée vers l’Europe […] C’est dû à un problème de concordance de maison de disques. On a changé de maison, en fait. Tout simplement, je suis passée d’un label à un autre […] Et à partir de là, il n’y avait de plus cohérence”. En effet, d’après Lara Fabian, ses fans ne savaient plus ce qu’elle était, un manque de cohérence dans sa carrière : “Plus personne ne savait ce que j’étais : la chanteuse pseudo dance à la Cher, qui chantait ‘I Will Love Again’, ou la fille à la dimension émotionnelle et dramatique dans ‘Adagio’”.

Ver esta publicación en Instagram Dès le 15 octobre sur @clubillico , produit par @proddeferlantes Una publicación compartida de 𝙇𝙖𝙧𝙖 𝙁𝘼𝘽𝙄𝘼𝙉 (@larafabianofficial) el 7 Oct, 2020 a las 11:32 PDT

Mais si l’équipe de Céline Dion a sabordé sa carrière aux Etats-Unis, Lara Fabian n’en veut pas à la chanteuse directement : “En quoi quelqu’un qui a été inspirant pour moi aurait pu me faire souffrir ? Les médias se sont servis de ça pour me faire souffrir”. Pour voir ce passage, vous pouvez retrouver le documentaire “Lara” sur la plateforme “Club Illico” ou alors attendra sa diffusion sur RTL.