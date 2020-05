Lara Fabian The Voice: absente de l’émission, voici tous les grands changements

Lara Fabian: The Voice a fait les frais du confinement. Les fans de l’émission ne peuvent pas encore connaître l’issu de la compétition. Du jamais vu depuis le début de The Voice. En effet, les émissions étaient enregistrées à l’avance mais la pandémie empêche de laisser place au direct pour que se joue la demi-finale et la finale du show. Pendant des semaines, TF1 a été obligé de gagner du temps en coupant parfois en deux les épisodes diffusés. Mais les directs ont à présent une date. Le 6 juin, nous aurons rendez-vous devant nos téléviseurs pour connaître les finalistes de The Voice. Malgré la pandémie, une solution a été trouvée mais la suite ne se fera donc pas sans concessions.

The Voice se fait attendre mais plus pour très longtemps

Depuis le 25 avril, les fans de The Voice tentent de prendre leur mal en patience. Convaincus par les propos de Fabrice Bailly, ils attendent patiemment de retrouver un show grandiose. Le directeur des programmes de TF1 avait évoqué le choix de la chaîne de patienter. Plutôt que de proposer un programme bâclé et à la via vite, TF1 préfère attendre et organiser un événement digne d’une demi-finale et d’une finale de The Voice. C’est ce qu’il expliquait lors d’un entretien avec le journal Le Parisien. D’autant que cette saison est une des plus prestigieuse. Les candidats de cette année assurent et laissent les fans extasiés de leurs performances.

The Voice promet donc encore de belles surprises mais elles risquent de ne pas toutes nous plaire. En effet, pour s’adapter à la pandémie l’émission va devoir innover. Les directs de The Voice devaient avoir lieu au Palais des Sport de Paris. La demi-finale et la finale du show prévoyaient d’être donc grandioses et mémorables. Cependant, les restrictions concernant les rassemblements et l’obligation d’appliquer gestes barrières et distanciation sociale changent complètement la donne. Le lieu de tournage sera alors réduit à un plateau de télévision adapté aux mesures sanitaires en vigueur.

Plus de total direct et pas de Lara Fabian

Ainsi, les rêves des fans d’une émissions en direct s’effacent. Car comment proposer un direct de qualité dans de telles conditions ? Les candidats, les coachs et les équipes techniques ne pourraient pas se réunir sur un même plateau sans remettre en question les mesures sanitaires obligatoires. Les shows présenteront alors des parties en directe et d’autres qui seront enregistrées à l’avance. Nous allons devoir nous faire une raison et nous réjouir de retrouver la suite de The Voice malgré ces changements radicaux. Et ce ne seront pas les seuls changements auxquels les téléspectateurs devront s’adapter.

En effet, le confinement va également jouer un rôle dans la suite des événements. Bien qu’en France le confinement soit levé depuis le 11 mai dernier, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Et cela implique l’absence de Lara Fabian sur le plateau de The Voice. Car, parmi les quatre coach et jury n’oublions pas que Lara Fabian habite au Canada. La chanteuse est donc confinée chez elle de l’autre côté de l’Atlantique et ne risque pas de pouvoir prendre l’avion pour le 6 juin. Nous pourrons alors compter sur la présence physique d’Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Mais Lara Fabian ne pourra les rejoindre que grâce à un écran depuis chez elle. C’est le magazine Télé 7 Jours qui nous apprend l’absence de Lara Fabian.

Une adaptation forcée par la pandémie

Pour Lara Fabian, compte tenu de la situation et de l’évolution de la pandémie autour d’elle, avait carrément envisagée que la suite de l’émission ne se tiendrait qu’au mois de septembre. Cette supposition avait évidement fait de la peine aux fans de The Voice mais ils étaient convaincus que tout était fait pour le bien du show. Aujourd’hui avec la nouvelle date annoncée au 6 juin pour la demi-finale, ils doivent se réjouir de pouvoir connaître l’issue de la compétition avant l’été. Mais ils seront également déçus de constater à quel prix. La pandémie n’épargne décidément rien ni personne. Elle pousse tout un chacun à s’adapter à elle et ne cesse de changer nos habitudes.

Une nouvelle règle pour une fin de saison grandiose malgré les circonstances

Ce qui ne changera pas pour The Voice ce sont les votes du public. Ils pourront se faire en direct et ils seront ouverts de Karine Ferri et de Nikos Aliagas. C’est bien la seule chose qui permet aux fans de garder leurs repères. En effet, même les règles de la demi-finale vont changer. Pour pimenter le jeu, un coach pourra être éliminer avant la finale. Si dans les années précédentes ils pouvaient tous les quatre avoir un finaliste, ce ne sera plus la règle cette année. Ainsi, un coach pourra même avoir trois de ses candidats en finale. Ce changement de règle va sans doute nous faire oublier les changements forcés dus à la pandémie. The Voice va encore une fois proposer de l’inédit à ses fans.