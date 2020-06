Lara Fabian (The Voice): comment et pourquoi Carla Bruni a volé sa protégée?

Lara Fabian est coach dans The Voice, l’édition 2020. L’émission consacre Abi en grand vainqueur, un candidat de l’équipe de Pascal Obispo. Mais Lara Fabian avait dans son équipe une jeune femme talentueuse du nom de Gustine. La coach ne cache pas son admiration pour ses capacités musicales. Cependant, les fans s’affolent lorsqu’ils découvrent que Gustine travaille avec Carla Bruni plutôt qu’avec Lara Fabian. Serait-ce un désaveux de la part de la candidate ?

Lara Fabian se piquer Gustine par Carla Bruni ?

Lara Fabian ne tarie pas d’éloges sur les talents de Gustine. Membre de son équipe, elle imaginait volontiers sa protégée remporter la finale de The Voice. Mais le public en a décidé autrement, ce qui n’enlève rien aux talents des autres candidats. Pour la coach, Gustine est son coup de cœur. Et les fans de The Voice s’attendaient certainement à ce que puisse naître une collaboration entre les deux artistes.

Mais le destin semble en avoir décidé autrement. En tout cas pour le moment. En effet, la pandémie isole Lara Fabian au Québec et la France reste refermée sur elle-même malgré les ouvertures récentes des frontières entre les pays européens. La pandémie fait rage et limiter nos déplacements favorise l’endiguement de la pandémie. Mais Gustine ne reste pas les bras croisés et continue de travailler. Car cette aventure complément dingue de The Voice lui ouvre des portes. En effet, ne pas remporter l’émission ne l’empêche pas de jouir d’une certaine reconnaissance de ses pairs. Et c’est alors Carla Bruni qui aurait saisi l’occasion.

Une collaboration inattendue qui fait du bruit sur la toile

C’est sur le compte Instagram de Carla Bruni et de Gustine qu’une photo permet aux fans de comprendre que les deux artistes travaillent ensemble. Gustine aurait alors été appelé par Carla Bruni pour participer à des enregistrements pour son dernier album. Le 25 juin dernier, les derniers enregistrements se déroulaient aux studios Ferber. Carla Bruni prépare donc un nouvel album qui devrait sortir très prochainement. Et la surprise que nous découvrons que Instagram, est que Gustine joue de la harpe pour ce même album.

Voir cette publication sur Instagram Office life with @gustine.music 🎶 #workinprogress Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 24 Juin 2020 à 2 :59 PDT

Gustine partage donc elle aussi cette image sur son compte Instagram. Elle semble ravie de participer à ce projet. Cependant, le public se demande si cette collaboration ne l’empêchera pas de travailler avec Lara Fabian. En effet, la coach de The Voice pourrait s’être attachée à la candidate et vouloir participer à l’envol de sa carrière artistique et musicale. Mais pour le moment, c’est Carla Bruni qui profite des talents de Gustine.

Les fans imaginent un affrontement entre Lara Fabian et Carla Bruni autour de Gustine

D’autant que dans l’esprit des fans, Carla Bruni et Lara Fabian sont des artistes assez opposées. En effet, Carla Bruni a une voix douce, presque trop faible, comme un chuchotement délicat parfois. Alors que Lara Fabian a un coffre incroyable, une puissance vocale percutante qui est sa marque de fabrique. Cependant, toutes les deux sont capables de transmettre des émotions fortes à leurs fans. Et c’est ce qui fait d’elles des artistes reconnues dans le monde de la musique malgré leurs différences.

Et d’après le magazine Public, Carla Bruni est tout à fait consciente de ce qui peut les opposer et les réussir. Car la femme de Nicolas Sarkozy aurait partagé une story à ce sujet sur Instagram. Il s’agissait donc d’une définition du dictionnaire retravaillée avec humour. Elle indiquait la définition du mot « amour » comme étant un « sentiment vif » qui permet à « Lara Fabian de chanter très fort » et à « Carla Bruni très doucement ». De quoi faire beaucoup rire les abonnés de Carla Bruni et les fans de Lara Fabian. En effet, leurs façons de chanter peuvent s’opposer mais l’amour les réunit en tant qu’artistes. Et avec Gustine qui travaille à présent sur le dernier album de Carla Bruni, Lara Fabian et elles ont donc un nouveau point commun.

Les artistes jouent, chantent, composent et enregistrent et surtout, laissent au placard les polémiques

Les fans de The Voice not également se demander si Lara Fabian n’aurait pas elle aussi laissé tomber Gustine. En effet, dans la suite de son interview, la coach avait aussi parlé de son affection et de son admiration pour un candidat d’une autre équipe. Antoine reste un des favoris de Lara Fabian, même si il n’a pass remporté The Voice et qu’il appartenait à l’équipe de Marc Lavoine. Des propos qui permettent aux fans de The Voice et de Gustine de se demander si tout se passe bien entre Gustine et Lara Fabian. En tout cas, Carla Bruni a réagit plus rapidement que Lara Fabian pour mettre les talents de Gustine à profit. Et fans de Carla Bruni ou non, ils ont hâte de découvrir le résultat des enregistrent de harpe de la jeune femme.