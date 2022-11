L’astuce de ce plombier va changer votre vie pour déboucher un évier !

Déboucher un évier peut rapidement devenir catastrophique, mais une astuce devrait changer votre vie en quelques secondes. Inutile de chercher pendant des heures des solutions sur Internet puisque nous avons celle qu’il faut absolument utiliser. Mauvaises odeurs, écoulement bloqué, fuite au niveau du siphon… Ce sont en partie les principaux problèmes qui sont occasionnés par un évier bouché.

L’évier se débouche comme par magie !

Généralement, nous appelons un plombier, mais ces artisans facturent le déplacement et le service. Le coût peut être exorbitant alors qu’il est très facile de déboucher un évier sans toutefois avoir recours à la chimie. Cette dernière est nocive pour votre santé, mais également pour votre installation et pour l’environnement. Vous pourrez tester cette solution au niveau de la douche, de la baignoire ou encore de votre évier.

La ventouse est assez intéressante lorsque l’évier n’est pas complètement bouché, il faut que le « bouchon » soit assez proche de l’évacuation.

Grâce à notre astuce qui repose sur l’usage du bicarbonate de soude, vous pourrez au plus vite supprimer ce bouchon insupportable.

Mélangez ce produit avec du sel et du vinaigre blanc. Versez le tout dans l’évier ou l’évacuation obstruée.

Faites bouillir de l’eau et versez-la rapidement dans l’évier, vous aurez une petite réaction avec des bulles, c’est tout à fait normal.

Attendez quelques minutes pour que le nid de saletés puisse se dissoudre puis rincez abondamment avec de l’eau chaude puis de l’eau froide. N’hésitez pas à réaliser cet entretien assez régulièrement pour éviter que les canalisations se bouchent trop souvent. Il est important de porter des gants et des lunettes pour éviter les projections dans les yeux. Certes, ce sont des produits naturels, mais les conséquences peuvent être problématiques au niveau de la peau. Certaines personnes sont sensibles et elles peuvent subir quelques irritations.



Pourquoi votre évier se bouche-t-il ?

Il suffit d’utiliser notre solution miracle partagée par un plombier pour avoir des canalisations propres et non bouchées. Généralement, ce sont les résidus de savon, les cheveux et tous les déchets alimentaires qui forment un bouchon plus ou moins important. Lorsque les tuyaux sont anciens, l’intérieur peut être poreux, il retient alors l’ensemble des produits et le bouchon se forme beaucoup plus facilement. Il faut bien sûr vider les assiettes dans la poubelle et non dans l’évier, cela devrait en partie résoudre votre problème. Il existe aussi de petits paniers que vous pouvez installer au niveau de l’évacuation pour filtrer plus facilement tous les résidus.

Vous devez aussi enlever les cheveux régulièrement, surtout s’ils sont longs. Ils bouchent très souvent les siphons et ils sont responsables de ces bouchons très désagréables. Certains symptômes devraient vous alerter rapidement. Ce sont les mauvaises odeurs qui sont principalement pointées du doigt et elles représentent le premier signe. Dès que vous sentez une odeur spécifique dès que vous vous approchez de la canalisation, sachez que des dépôts se forment sur les côtés de la canalisation. Une solution avec du sel, de l’eau chaude, du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc vous aidera à les chasser au plus vite.