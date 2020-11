Laura “L’amour est dans le pré” Cette scène Pas vu à la télé! Qui l’a totalement déboussolé entre Benoît et Jean-Eudes

Pour les biens d’une interview pour Télé Poche, Laura, éleveuse de vaches laitières de 37 ans, a raconté que ses deux prétendants avaient eu une grande rivalité durant l’aventure. D’ailleurs, elle fait part d’un situation gênante qu’elle a du vivre dans un restaurant. Explications.

Laura poursuit son aventure avec Benoît

Après la rencontre de Jean-Eudes lors des speed-datings, Laura a eu un véritable coup de cœur. Pour autant, l’arrivée de l’autre prétendant, Benoît, a rebattu toutes les cartes. En effet, ce dernier est venu chez la jeune femme pour la séduire, quitte même à être en conflit avec son adversaire: “Un soir, au restaurant, ils se sont opposés pour une question d’éducation des enfants. Comme je n’en ai pas, je ne pouvais pas prendre part à la discussion. J’ai senti entre eux une rivalité que je ne pouvais pas gérer” a-t-elle notamment expliqué.

#ADP : découvrez qui Laura a-t-elle choisi entre Jean-Eudes et Benoît https://t.co/vkN2SNGVVw — marie (@MarieMarilou_) November 17, 2020

Et justement pour éviter que ça ne se reproduise, la jeune femme a fait son choix : “Pour Benoît je ressens de l’attirance. J’ai vraiment envie de plus le connaître. Je commence à m’attacher à lui, sa présence me fait beaucoup de bien“. Comme vous le comprenez donc, c’est Benoît qui a été choisi par Laura pour poursuivre l’aventure. Jean-Eudes, qui a compris la situation, a finalement fait le choix de partir, au grand soulagement de la jeune femme qui peut se concentrer sur une seule personne à la fois.

Twitter satisfait par le choix de Laura

Après le départ de Jean-Eudes, Laura et Benoît ont donc pu se rapprocher davantage. D’ailleurs, lors d’une virée en montgolfière, ces derniers ont échangé leur premier baiser. Une belle romance qui débute pour la jeune femme, qui peut sourire: “J’aime sa façon d’être, il ne se prend la tête, il est doux, il est gentil (…) Quand il est là, j’adore son sourire, son regard (…) J’ai ouvert un peu plus mon cœur (…) Je commence à croire que je suis une belle personne et que je mérite ce qu’il m’arrive. Je suis super heureuse”.

Evidemment, le premier bisou entre les deux tourtereaux a fait réagir. D’ailleurs, le choix de Laura en général a beaucoup fait parler : “Laura et Benoît, j’adore. Ils sont mignons ensemble”, “Mais trop choupinou Laura et Benoît” pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Reste à savoir maintenant si ce début d’idylle pourra se transformer en grande histoire d’amour. On en saura plus dans les prochains jours ou prochaines semaines.

