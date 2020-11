Laura (L’amour est dans le pré) et Benoît s’envoient en l’air au sens littéral

Laura, candidate de l’édition 2020 de L’amour est dans le pré semble prête à entamer sa romance avec Benoît, l’un de ses prétendants. Il n’était effectivement son favori au départ. Mais un envol dans les airs a permis un rapprochement concret. En effet, dans l’épisode du 16 novembre de L’amour est dans le pré, Laura et Benoît se sont envoyés en l’air… en montgolfière ! Et pour conclure cette charmante balade dans les nuages, ils se sont échangés un baiser. Laura avoue même avoir “des papillons dans le ventre”.

Laura et Benoît sont sur un petit nuage duquel ils ne vont pas descendre de sitôt

Laura est une éleveuse de vaches. Elle a 37 ans et rejoignait l’aventure de L’amour est dans le pré pour trouver sa moitié. Deux prétendants restent encore en lice pour conquérir Laura. Benoît d’un côté et Jean-Eudes de l’autre. Jean-Eudes était le préféré de l’éleveuse dans les premiers temps. Mais son cœur vient de changer de camp pour Benoît, un commercial dans le milieu agricole de 36 ans. L’amour est dans le pré leur a permis de faire une balade en montgolfière dont ils se rappelleront toutes leurs vies. En effet, ce n’est pas tout les jours que l’on peu s’envoyer en l’air si rapidement et devant des caméras de télévision.

La situation n’était pas forcément simple pour Laura. Jean-Eudes a bien compris que quelque chose se passait entre Laura et Benoît. Décidé à avoir des explications sur son ressenti, l’éleveuse de vaches lui a donc confirmé ses craintes. Le prétendant a ensuite fait ses valises pour quitter la ferme de Laura, laissant la place à la construction de son idylle avec Benoît. Passé ce moment délicat, elle témoigne devant le public de L’amour est dans le pré. Laura explique alors, des étoiles dans les yeux, que Benoît lui fait beaucoup d’effets. Elle serait prête à se lancer dans une histoire sérieuse.

De beaux moments teintés de romance dans L’amour est dans le pré

La prochaine étape sera alors de découvrir Laura et Benoît évoluant ensemble loin de la ferme de la jeune femme. Nous passerons en effet sur le terrain de son prétendant. Mais avant cela, l’éleveuse de vaches a présenté celui qui a conquis son cœur à ses parents. Une étape décisive et pleine de suspense pour les téléspectateurs. Les parents de Laura sont ravis du choix de leur fille. Dans un soucis de sincérité, Benoît a porté connaissance de cette histoire d’amour naissante à sa fille de 10 ans. Là encore, c’est avec joie que la nouvelle arrive.

C’est à la suite de tous ces événements palpitants que Laura et Benoît se sont donc envoyés en l’air, en montgolfière. Et qu’ils ont échangé un premier baiser timide. Tous les fans de L’amour est dans le pré ont le cœur qui fond devant ce couple qui commence une très belle histoire.