Laura Smet, bientôt maman, révèle un tatouage hommage à Johnny un dessin symbolique de son papa !

Laura Smet a annoncé une grande nouvelle : elle va bientôt devenir maman. Et bien sûr, dans ce moment porté sur la famille, c’est tout naturellement que Laura Smet pense à son père, le rockeur star Johnny Hallyday, qui est mort il y’a bientôt trois ans déjà. C’est dans sa story qu’elle a partagé cet instant avec sa communauté de 264 000 abonnées. La jeune comédienne a pris en photo son tatouage qu’elle a réalisé en hommage à son papa.

La belle blonde que les téléspectateurs peuvent suivre dans la série événement de France 2 La garçonne va bientôt mettre au monde un bébé. Une fille ou un garçon ? Nous le saurons probablement bientôt. En attendant, c’est à son père que pense Laura Smet. Il a disparu il y a trois ans et c’est par un tatouage que la jeune femme a décidé de graver son souvenir à jamais.

Laura Smet

Ce jeudi 27 août, ses fans ont pû se rendre compte combien son papa lui manquait. Difficile de faire son deuil même après trois ans, quand on connait les rebondissements médiatiques qu’il y a eu autour de l’héritage Hallyday. Laura Smet a souffert en particulier de sa confrontation avec sa belle-mère Laeticia, à qui elle reproche de n’avoir pas dit à Johnny Hallyday qu’il était en soin palliatif, et donc qu’il allait mourir, quand il était à l’hôpital. Laura Smet s’est également battue pour ne pas être totalement déshéritée et pour garder les droits sur une oeuvre de son père qui lui était dédiée. La fille de Nathalie Baye a pu récemment signé un accord avec sa belle-même mais elle a aussitôt déclaré qu’il n’y aurait jamais de réconciliation possible avec elle. Les tensions entre les deux clans Hallyday ne sont pas redescendues et c’est donc enfin maintenant, alors qu’elle est enceinte, que Laura Smet souhaite écrire un nouveau chapitre de sa vie.

La photo qu’elle partage dans sa story, c’est le tatouage qu’elle s’est fait au poignet en mémoire de son père. Ce tatouage n’est pas récent, il date de quelques années déjà et elle l’avait déjà montré publiquement. Le dessin en question, c’est donc un aigle qui prend son envol, le même oiseau que le taulier avait lui même tatoué sur son bras, avec en plus une plume d’Indien d’Amérique car il affectionnait tout particulièrement l’Ouest américain.

Ver esta publicación en Instagram Challenge accepted my dear @daphnee_bw 🤍 #womensupportwomen #powerwomen 💛 Una publicación compartida de Laura Smet (@laura_smet_) el 26 Jul, 2020 a las 11:00 PDT

C’est à des dates-clé que Laura Smet avait déjà dévoilé ce tatouage : pour l’anniversaire de son père, le 15 juin 2018, alors que Johnny Hallyday aurait dû fêter ses 75 ans. Elle avait écrit alors un message sobre en légende, et qui s’adressait donc à son père : »Je t’aime.”

“Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. »

Mariée à Raphaël Lancrey-Javal, Laura Smet aurait donc laissé derrière elle cette guerre médiatico-judicaire. Elle se consacre désormais à la construction de sa vie et de sa famille dans une optique positive. “Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide”, a-t-elle expliqué sur les ondes de RTL, en juillet dernier.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Smet (@laura_smet_) el 15 Jul, 2020 a las 8:43 PDT

Alix Brun