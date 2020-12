Laura Smet bouleversée par la photo de Nathalie Baye et Johnny Hallyday amoureux!

Ce 19 décembre, Nathalie Baye s’est saisie de son compte Instagram. La comédienne a fait fureur auprès de sa communauté avec le cliché qu’elle a partagé. Et surtout, c’est sa fille Laura Smet qui a craqué pour cette photo de sa maman et de son papa, Johnny Hallyday.

Entre Nathalie Baye et Johnny Hallyday, personne n’aurait parié sur une histoire d’amour. Les deux artistes se sont rencontrés en 1982. A l’époque, la comédienne vient de vivre une passion douloureuse avec l’acteur Philippe Léotard. Quant au chanteur, il vient de se séparer de Sylvie Vartan, après une vie de couple qui a duré 17 ans Laura Smet !

Nathalie Baye et Johnny Hallyday, tous deux stars de leur générations, font connaissance sur un plateau de télévision. « Johnny est arrivé avec une heure et demi de retard, ce qui m’a énervée », avait raconté la maman de Laura Smet en 2009 à L’Express Styles. Mais finalement, elle finit par craquer pour le rockeur. « J’ai vu un homme tout timide entouré de types tous plus bronzés et blonds les uns que les autres. Je l’ai trouvé très touchant », poursuit-elle.

” Rolala, les yeux de son papa.”

Il s’ensuit une histoire d’amour passionnée pendant trois ans. Ensemble, ils mettront au monde Laura Smet, aujourd’hui âgée de 37 ans et maman d’un petit Léo. Aujourd’hui, Nathalie Baye semble nostalgique des années 1980’s. Pour le 3ème anniversaire de la mort du taulier, l’actrice d’Une vie à t’attendre avait déjà rendu hommage à ce dernier.

View this post on Instagram A post shared by nathalie baye (@nathalie_baye_officiel)

Légendé “Ma Laura”, le cliché en question dévoilait sa fille quand elle était toute petite. A l’époque donc où Nathalie Baye vivait avec Johnny Hallyday. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons craqué pour la bouille de Laura Smet enfant ! ” Son père… petite, ado, adulte… son père… ! “, ” Rolala, les yeux de son papa, bien mélangée cette jolie petite fille, devenue très belle Femme… “, ” Elle ressemblait déjà beaucoup à son papa… “, “Belle ressemblance avec papa ! “, ” Comme elle est jolie, merci beaucoup de nous partager cette photo. Ça fait énormément plaisir ! Elle est le portrait de son papa.”, ont-écrit les abonnés.

“Les heureux souvenirs…”

Ce 19 décembre, Nathalie Baye a carrément posté une photo où Johnny Hallyday est visiblement fou amoureux d’elle. “Les heureux souvenirs… nous étions en Creuse…photo prise par une amie de là-bas…“, a-t-elle donné comme information en légende Laura Smet

View this post on Instagram A post shared by nathalie baye (@nathalie_baye_officiel)

“Très belle photo.Vous formiez un très beau couple et le fruit de cet amour est une magnifique petite fille qui est aujourd’hui une sublime femme, une très grande actrice comme sa maman et une maman merveilleuse”, “Le bonheur suprême !! Une conviction… vous vous êtes beaucoup aimés !! Et lorsque l’on a été heureux, ces photos nous rappellent les véritables moments de bonheur !!”, “Quelle jolie photo remplie d’amour entre Johnny et vous Nathalie… Vous êtes si beaux ! une très belle histoire aussi où vous respirez le bonheur tout simplement… Merci de nous faite partager ces merveilleux souvenirs personnels qui me touchent beaucoup” “Quel beau couple vous faites. Il a tellement heureux cela se voit. Il me manque bcp”, peut-on ainsi lire parmi les commentaires. Laura Smet quant à elle a posté un petit coeur en commentaire !