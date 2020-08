Laura Smet : cet énorme projet avec Emma Smet, la fille de David Hallyday !

Laura Smet est la sœur de David Hallyday. Ils ont le même papa, le grand Johnny Hallyday, mais pas la même maman. En effet, David Hallyday est le fils de Sylvie Vartan alors que Laura Smet est le fille de Nathalie Baye. Et alors que David suivra les traces de ses parents dans la musique, Laura préférera suivre les traces de sa mère afin de devenir elle aussi une actrice. Son frère a quatre enfants, dont deux filles qu’il a eu avec Estelle Lefébure, Emma et Ilona. Emma est la cadette de la fratrie et, comme sa tante, elle est actrice. Alors, Laura Smet et sa nièce développent naturellement un projet commun qui colle avec les aspirations respectives. Découvrez dans cet article de quoi il s’agit.

Laura Smet fait partie du monde du cinéma, de toute son âme

Laura Smet commence sa carrière au cinéma à l’âge de 19 ans. Elle rencontre rapidement le succès et enchaîne les longs métrages, ainsi que les rôles dans des séries et des téléfilms. Laura Smet est également réalisatrice sur un court-métrage et deux clips vidéos. Mais elle rencontre également des problèmes liés à la drogue et à l’alcool au cours de sa carrière. Des problèmes qu’elle décide de prendre en main et qui sont à présent très loin derrière elle. Le tempérament de Laura Smet la sauve de bien des situations délicates. Son caractère bien trempé est une arme qu’elle utilise pour protéger sa sensibilité et son âme d’artiste. Et une fois son équilibre trouvé, rien ne peut se mettre en travers de sa route.

Elle revient aujourd’hui sur le petit écran pour une série très prometteuse. Le 31 août prochain, sur France 2, ne manquez pas La Garçonne. Vous y retrouverez Laura Smet dans un superbe rôle qu’elle maîtrise à la perfection. Il s’agit d’une jeune femme dans les années 20. Une jeune femme qui se déguise en homme pour suivre ses rêves et intégrer les forces de l’ordre. Un thriller excellent dans le fond et dans la forme qui va nous accompagner dès la rentrée. Il convient également de noter que lors des tournages de cette série, Laura Smet était sous le coup du décès de son père.

Une grande actrice qui fait ses armes

Une performance d’autant plus impressionnante pour la jeune femme donc. De plus, les débats n’ont pas du être facile pour Laura Smet. Elle qui doit grandir dans un monde dans lequel personne n’ignore qui sont ses parents, il devait être difficile pour elle de se faire une place, en son nom. Mais c’est avec un naturel déconcertant qu’elle réussit dans une carrière dans laquelle sa mère réussissait avant elle. En effet, Nathalie Baye est une grande actrice française. Et un jour peut-être, il faudra parler de Laura Smet en ces termes.

Les parents de Laura Smet ne lui ont pas fait que de l’ombre

Mais avoir une mère dans son domaine, n’est pas toujours un fardeau. Laura Smet reconnaît volontiers que c’est aussi une chance. Car autrement, comment aurait-elle pu espérer être aussi bien comprise dans ses aspirations ? Elle remercie alors sa mère de ses conseils, de sa patience et de son soutien. Toujours à l’écoute, elles peuvent parler de tout et se comprennent à merveille. Lors d’une interview pour Télé Loisirs, la jeune comédienne confiait ces propos sur sa mère. Mais elle n’oubliait pas aussi de remercier son père, grand amateur de cinéma.

Emma, la nièce de Laura Smet, bientôt sur les écrans à ses côtés ?

La relève est assurée pour le côté musical et le côté acting de la famille. En effet, Laura n’est pas la dernière des Smet à se lancer dans le monde du cinéma. En effet, la fille cadette de David Hallyday aspire elle aussi à devenir une actrice talentueuse. Emma Smet commence très bien dans cet univers puisqu’elle est présente dans une des séries à succès de TF1, Demain nous appartient. Elle incarne le personnage de Sofia, la fille de William Daunier, depuis le 1er juillet 2019 sur les écrans. Et ce n’est pas là son premier succès car elle jouait également un rôle dans After Louise, un film britannique de Danny Scheinmann et David Scheinmann.

Voir cette publication sur Instagram Bientôt la rentrée dans #dna 🎬📚Bon courage à tous🤪 Une publication partagée par 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝙎𝙢𝙚✟ (@emma__smet) le 28 Août 2019 à 8 :26 PDT

Laura Smet est proche de ses nièces et neveux. Elle est également très fière de voir qu’elle peut partager des aspirations commune avec Emma. Alors, à la fin de son interview, elle lance un pavé dans la marre. Laura Smet explique que ce serait un réel bonheur que de pouvoir jouer dans la même production que sa nièce. Elle ne propose pas de rejoindre le casting de Demain nous appartient, non. Mais elle aimerait qu’un jour, un projet less réunissent toutes les deux. C’est certain que cette expérience les rapprochaient davantage et que leurs fans seraient enthousiastes à cette idée.

Une volonté qui pourrait rapidement se concrétiser

Alors, il faudra espérer que l’avenir réserve de belles surprises à la toute jeune carrière d’Emma Smet. la fille cadette de David Hallyday a encore des preuves à faire pour se voir offrir de telles opportunités. Mais dans cette famille, le travail va de soi. Surtout lorsqu’il est dans la continuité des passions. Donc pas d’inquiétudes, les fans de Laura Smet et de sa nièce, Emma, peuvent espérer un jour les voir dans un même projet, se donner la réplique. Une occasion pour toute la famille de célébrer ensemble.