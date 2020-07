Laura Smet : Cette ahurissante déclaration sur le décès de son papa choque les internautes !

Laura Smet confie d’incroyables révélations très touchantes sur les circonstances de la mort de son illustre père.

Voir cette publication sur Instagram Bonne soirée 🌙📸 Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 30 Juin 2020 à 11 :14 PDT

Alors que début de ce mois de juillet, un accord semble avoir été trouvé entre les enfants de Johnny Hallyday, Laura Smet, David et sa veuve Laeticia, il semblerait bien pour autant qu’entre les deux femmes, la hache de guerre ne soit toujours pas enterrée et que les rancœurs soient encore extrêmement tenaces. Si sur le plan juridique, tout semble enfin réglé, on peut d’ores et déjà imaginer que Laura Smet et Laeticia Hallyday ne passeront pas leurs prochaines vacances ensembles. Interrogée sur la station de radio RTL, la comédienne avait décidé de livrer sa vérité sur les événements et sur les raisons qui la poussent à toujours en vouloir à son ex-belle-mère.

Lors de cet entretien, la comédienne se livrait complètement en faisant des révélations qui auront probablement choqué les auditeurs : » On n’a pas dit à mon père qu’il était en soins palliatifs, mais qu’il était toujours sous traitement, mon père ne savait pas qu’il allait mourir. Je vous dis des choses qui sont quand même très intimes et qui sont chez moi une déchirure que je ne pourrai jamais guérir. Je suis bien obligée de passer par là pour commencer mon deuil « .

Un surprenant aveu de la part de la fille du chanteur qui semble extrêmement marquée par les derniers jours qu’a vécu son célèbre papa. » Je réagis avec mon cœur. J’ai envie de rétablir certaines vérités importantes quand je lis certaines choses. Je n’arrive pas à accepter certains mensonges » expliquait-elle au journaliste, apparemment toujours très en colère. Elle revenait aussi sur les dernières heures avant le décès de son père et sur une éventuelle réconciliation avec Laeticia Hallyday : » Il n’y aura jamais de paix possible à partir du moment où elle a franchi la ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père. J’étais avec ma mère ce jour-là. On a attendu quatre heures dans le salon pour qu’on puisse dire au revoir à mon père « .

Mais, visiblement, Laura Smet avait décidé de continuer à raconter sa version des faits et ne semblait pas prête à s’arrêter là : » J’ai dû voir mon père 5-6 ans avant sa mort plusieurs fois en cachette et ce n’était pas facile, ni pour lui, ni pour moi. Lorsque mon père est décédé, j’ai écrit cette lettre ouverte posthume et croyez-moi, j’ai bien réfléchi, parce que pendant plus d’un mois, j’ai fait plusieurs tentatives pour rentrer en relation avec Laeticia, mais je n’ai jamais eu de réponse de sa part.

Je n’ai pas pu avoir accès à quoi que ce soit qui venait de la femme de mon père « . Une version des faits qui semble bien différente de celle de Laeticia Hallyday qui livrait notamment dans les colonnes de Paris-Match il y a quelques jours : « Si on avait pu se mettre autour d’une table, avec de l’empathie et de la compassion, je suis sûr qu’on aurait pu régler le problème plutôt » déclarait-elle alors.

Alors que de son côté, David s’est toujours montré plus posé même s’il est possible qu’il n’en pense pas moins, il avait d’ailleurs décidé de refuser l’héritage et avait demandé d’avoir juste un œil sur l’œuvre de son père. Par contre de son côté, Laura semble bien décidée à définitivement couper les ponts avec Laeticia Hallyday, et de ne jamais lui pardonner ce qu’elle lui reproche de lui avoir fait subir. Néanmoins, aujourd’hui Laura Smet souhaite définitivement pouvoir faire le deuil de la perte de son père et avancer dans la vie » Je suis contente qu’il y a un accord de fait. Je vais devenir maman.

J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses « . Si la comédienne souhaite réellement tourner la page de ce chapitre qui a défrayé la chronique durant de longs mois, elle avait quand même décidé de mettre les choses sur la table et de livrer une version des faits qui lui semble importante que le public connaisse. Néanmoins, on ne sait toujours pas à ce jour si Laura et David sont toujours en contact avec leurs deux demi-sœurs Jade et Joy qui restent auprès de leur maman Laeticia.

Cependant, on ne sait toujours pas à ce jour si Laura et David sont toujours en contact avec leurs deux demi-sœurs Jade et Joy qui restent auprès de leur maman Laeticia. Mais il semblerait bien qu’en-tout-cas, ce ne soit pas le souhait de Laura, qui a plutôt l’intention de tourner définitivement la page de cette histoire de sa vie. Difficile de savoir où se trouve la vérité entre les deux versions et si réellement des tentatives de réconciliation ont eu lieu durant ces trois années, mais au vu de la situation actuelle, il semble très peu probable que la sérénité revienne dans le clan Hallyday.

Un héritage et des histoires de familles qui auront alimenté la une de journaux durant de nombreux mois et de nombreuses semaines en mettant sur le nom Hallyday un projecteur, que les vrais fans auraient préféré être tourné vers la mémoire de l’artiste et non pas vers une guerre familiale. Un véritable déballage qui a passionné les journalistes et les lecteurs depuis ce jour si triste, le 5 décembre 2017, où Johnny Hallyday s’en est allé.

Résultats de l’étrange testament laissé par le célèbre rockeur qui déshéritait effectivement Laura et David selon la version de Laeticia, et qui aura définitivement séparé la famille en deux ainsi que bon nombre d’amis de Johnny Hallyday qui avaient dû malheureusement faire un choix entre les deux clans. Si certains de ses proches avaient donné leur avis, et qu’un accord a enfin été trouvé, du moins financier, il semble malgré tout, toujours difficile de savoir où se trouve l’exacte vérité.