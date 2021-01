Laura Smet dans un cliché renversant “sexy”, les internautes sont ébahis

Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, a hérité des plus beaux atouts de chacun de ses parents. Actrice de carrière, elle est une très belle femme qui sait prendre la pose. À chaque photo d’elle qu’elle partage sur les réseaux sociaux, ses fans sont scotchés. Un tel charisme est bien rare et le sien est unique. Néanmoins, les abonnés de Laura Smet ne manquent pas de reconnaître Johnny dans les yeux de l’actrice. Ils lui trouvent aussi très régulièrement des airs de sa mère. Décidément, Laura Smet ne cesse de fasciner les internautes. LDPeople vous propose donc de découvrir l’une de ses dernières publications sur Instagram. Une publication dans laquelle elle est renversante.

Laura Smet fascine la Toile

Laura Smet commence sa carrière d’actrice à l’âge de 19 ans. Elle participe à des ateliers pour les jeunes réalisateurs et se fait repérer pour jouer dans son premier film. Nous étions alors en 2002 et ensuite, tous les ans, Laura Smet était à l’affiche d’un projet cinématographique. Jusqu’en 2010 du moins. Cette année-là, la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday se met à la chanson. Elle chante en duo avec son demi-frère, le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, David Hallyday. À la suite de quoi, ses fans devront attendre quatre années avant de la retrouver au cinéma. Et ils espèrent bien ne plus avoir à la perdre de vue !

Il faut dire que Laura Smet possède un grand talent pour la comédie mais elle est aussi très photogénique. Il se dégage d’elle un charisme fou, presque électrique ou hypnotique. Une telle beauté est vraiment rarissime. Et une fois que le public pose les yeux sur elle, ceux qui deviennent des fans ne peuvent plus s’en défaire. D’autant que les parents de Laura Smet ont une histoire qui résonne tout autant avec la musique qu’avec le cinéma en France. Sa mère, Nathalie Baye, est incontournable ! Elle a reçu 4 Césars our son travail, deux fois en tant que meilleure actrice dans un second rôle et deux fois en tant que meilleure actrice. Suivre les traces de sa mère en tant que comédienne ne doit pas être toujours facile pour Laura Smet. Et son père, Johnny Hallyday, était et restera un monstre sacré du rock et de la chanson française.

Une allure incomparable et inimitable

Laura Smet est donc la fille de deux icônes, chacun dans leurs domaines. Mais en vous promenant sur son compte Instagram, comme le fait pour vous votre magazine LDPeople, vous allez vite vous rendre compte que les abonnés ne sont pas là à cause de ses parents. En effet, les atouts de Laura Smet sont indéniables et sa base de fans ne jure que par son talent et son charisme, sa beauté. Dans cette publication Instagram du 10 janvier, le regard de Laura Smet est troublant. La photo gagne en intensité grâce à son travail en noir et blanc. Elle porte une salopette de couleur claire et pose de profil. Mais elle retourne son visage vers l’objectif pour y plonger son regard. Les internautes en frissonnent encore !