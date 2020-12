Laura Smet, épouse comblée elle célèbre un heureux événement et poste une photo inédite!

Une nouvelle fois, Laura Smet fait la une de l’actualité. Après la récente naissance de son enfant, la fille de Johnny Hallyday est de retour sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la belle blonde paraît très heureuse. En effet, elle fête aujourd’hui un anniversaire très particulier. Deux ans après sa rencontre avec son mari, Laura Smet décide de se souvenir de ce moment. Dès lors, la comédienne partage une photo sur laquelle les deux tourtereaux affichent leur bonheur. LD People revient sur l’histoire de cette idylle.



Laura Smet : une mère et une épouse radieuse



Enfin des moments de bonheur !



Après la pluie vient le beau temps ! Ce proverbe s’applique parfaitement à la vie de Laura Smet. Car ces dernières années ont été très mouvementées pour la jeune femme. Depuis le décès de son illustre père, le calme ne s’est presque jamais imposé. Durant de longs mois, l’ambiance fut même plutôt morose. En effet, le procès concernant son héritage déstabilise totalement la comédienne. Pire, elle doit se battre comme une lionne pour faire valoir ses droits.

Face à son ex-belle-mère Laeticia Hallyday, Laura Smet ne veut pas lâcher prise. Et malgré les difficultés, elle réclame ce qui lui revient de droit. Toute cette histoire a alimenté la presse durant de nombreuses semaines. D’ailleurs, les équipes de LD People ont suivi le sujet de très près. Mais aujourd’hui, tout le monde semble enfin apaisé. Et Laura Smet la première. Après une longue lutte, la jeune femme paraît enfin sereine.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_)

Le temps du bonheur est arrivé



Un bonheur n’arrive jamais seul ! Dans la vie, Laura Smet avait deux rêves. Celui de se marier et de devenir maman. Pour elle, c’est aujourd’hui chose faite. Car le 16 juin dernier, la fille de Johnny et de Nathalie Baye se marie à l’élu de son cœur. Et les deux tourtereaux ne font pas les choses à moitié. Dans la jolie cité du Cap Ferret, l’événement est suivi par une foule immense. De plus, un grand nombre de personnalités sont présentes pour assister à la cérémonie. En l’absence de son père, son frère David Hallyday l’emmène jusqu’à l’hôtel. Dès lors, Laura Smet se souvient avec émotion de ce jour. Mais la jeune femme mariée connaît un autre bonheur. Puisque le couple vient de devenir parents.



Tout semble donc idyllique pour Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal. Aussi, ce mardi 1er décembre, l’actrice et réalisatrice décide de partager sa joie retrouvée. L’équipe de LD People vous offre donc le cliché publié par la jeune femme. Sur celui-ci, laura Smet apparaît éblouissante dans les bras de son mari. Il s’agit d’un souvenir du jour de leurs noces. Face à l’assistance, Laura Smet et son mari irradient véritablement de bonheur. Par cette publication, Laura Smet démontre que le temps n’a rien effacé. Puisque les deux amoureux seraient toujours aussi passionnés après plusieurs mois de mariage. La publication de cette photo engendre immédiatement un grand nombre de commentaires.



Les fans de la jeune femme se réjouissent de ce bonheur affiché. ” Tout le bonheur et l’amour du monde à vous deux et de gros bisous à votre fils “.