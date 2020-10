Laura Smet est maman! Voici la signification incroyable du prénom de son enfant (Wow)

Laura Smet est devenue maman ! Depuis le 7 octobre, la famille s’agrandit pour accueillir un petit garçon. Marié avec Raphaël Lancrey-Javal depuis plus de deux ans, elle aurait espérait cet heureux événement avec impatience. Aussi, bien qu’elle regrette que son père, Johnny Hallyday, ne soit plus là pour connaitre son petit-fils, elle lui donne un prénom symbolique.

Laura Smet est devenue maman ce mois-ci

Laura Smet est en couple avec Raphaël Lancrey-Javal depuis 2013. Les amoureux se marient en 2018 lors de deux cérémonies. L’une civile, le 1er décembre 2018 et l’autre religieuse, le 15 juin 2019. Le mariage religieux s’était donc tenu le jour de l’anniversaire de son cher papa, disparu le 5 décembre 2017. Lorsque Laura Smet passait du temps avec son papa, il lui demandait souvent quand elle allait décider de faire un enfant avec son compagnon. Elle répondait qu’elle avait le temps mais espérait en effet que cet heureux événement arrive vite. L’un de ses regrets sera donc que son petit garçon, arrivé au monde le 7 octobre dernier, ne connaissent pas son grand-père. Alors, pour rendre hommage à Johnny Hallyday, Laura Smet et son mari n’ont pas choisi le prénom de leur fils au hasard.

Laura Smet est comédienne comme sa mère, Nathalie Baye. Ses parents se sont séparés lorsqu’elle n’a que trois ans. Pourtant, elle est proche de son père autant que cela est possible étant donné le rythme de vie effréné du rockeur.

Johnny Hallyday ne connaîtra pas son petit-fils mais ses prénoms vont l’accompagner

La naissance de son fils ramène Laura Smet à penser très fort à son père. En effet, devenue mère, elle aura aimé que Johnny Hallyday soit là pour s’émerveiller devant son petit garçon. Alors, pour qu’il soit toujours un peu là, c’est un prénom symbolique qu’elle choisit avec son mari pour son bébé. Le petit homme se prénomme en effet Léo. Il s’agissait du deuxième prénom de Jonny Hallyday qui s’appelait en vérité Jean-Philipe Smet. Aussi, le deuxième prénom de Léo n’est autre que Jean. Doublement nommé en hommage à son grand-père, le petit garçon de Laura Smet va pouvoir grandir en apprenant à le connaître.

Voir cette publication sur Instagram #LauraSmet #RaphaelLancreyJaval Une publication partagée par ⚜ Fabienne Hallyday 1⚜ (@hallydayfabienne1) le 11 Août 2020 à 6 :10 PDT

Mais, pour ne pas laisser le mari de Laura Smet en reste, Léo a un troisième prénom, Didier, qui n’est autre que celui du père de Raphaël Lancrey-Javal. En effet, le père du mari de Laura Smet est lui aussi décédé. Bien qu’il ne connaîtra jamais ses grands-père, le petit Léo passera donc toute sa vie à les porter avec lui à travers ses prénoms. Nathalie Baye aurait peut-être pu espérer recevoir un hommage à travers le prénom de ses petits-enfants si Laura Smet avait eu une fille. Mais elle ne peut que se réjouir de devenir grand-mère. Qu’importe ses prénoms ou qu’il soit un garçon, ce petit bonhomme va être choyé par sa mamie. En effet, la comédienne attendait ce jour avec impatience elle aussi. Devenir grand-mère était important pour elle.

Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal sont aux anges

Nathalie Baye, la mère de Laura Smet, se plaignait parfois de voir ses amies entourées de petits-enfants alors qu’elle n’en avait pas encore. Lors de divers interviews qui abordaient ce sujet, l’actrice déclarait se passionner pour les enfants.

Voir cette publication sur Instagram Bonnes fêtes à toutes les mamans 🙏❤️ #jetaime 🧚‍♀️🌸💓 Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 6 Juin 2020 à 11 :48 PDT

Toute la famille est donc à la fête depuis l’arrivée de Léo dans ce monde. Malgré la pandémie actuelle et le contexte anxiogène qui en découle, tous se réjouissent de la venue au monde de Léo. Laura Smet et son mari n’ont sûrement d’yeux que pour ce petite être fragile et innocent. Un bébé est un événement qui est capable de détourner l’attention de toutes les autres choses qui peuvent se produire. Il remet en ordre les priorités et les inquiétudes. Laura Smet et son époux sont certainement dans leur petite bulle de bonheur tous les trois. Une bulle qui rejoindra Nathalie Baye dès que possible.

Nathalie Baye est sûrement déjà une grand-mère admirable

Laura Smet pourra donc sûrement compter sur sa maman pour veiller sur Léo lors de ses tournages. En effet, les deux femmes sont toutes les deux des actrices. Elles partagent cette passion et ont conscience de l’emploi du temps que ce métier impose parfois. Encore en congé maternité, Laura Smet doit savoir qu’elle pourra demander à sa mère de l’aider à reprendre le travail. Elle sera évidement ravie de s’occuper du petit Léo.

Pour le moment, aucune image de ce petit ange n’a encore été publiée sur les réseaux sociaux de sa maman ou de sa grand-mère. Et il se peut que Laura Smet veuille garder secrète les photos de son fils aussi longtemps que possible. Par la suite, quand il grandira, il y a tout de même de grandes chances pour qu’il se lance dans une carrière d’artiste. Et si c’est le cas, il mettra son image en avant. Aussi bien que son grand-père maternel, sa grand-mère maternelle et sa maman. Mais le pauvre Léo est encore bien jeune pour que le monde imagine ce qu’il fera de sa vie. Laura Smet sera là pour l’accompagner dans tous les choix qu’il fera, de même que son papa, Raphaël Lancrey-Javal. Il ne nous reste plus qu’à souhaiter la bienvenue à Léo et à féliciter chaleureusement les parents.