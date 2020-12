Laura Smet fait tomber le haut, on voit tout, ce cliché inédit fait le buzz comme jamais!

Laura Smet, fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, est une actrice que l’on ne présente plus. Mais en marge de ses talents de comédienne, la jeune maman est un superbe modèle photo. Sous l’objectif du photographe Arno Lam, elle se présente t*pless et le cliché est on ne peut plus réussi. Sur Instagram, elle partage donc cette image d’elle qui a le don de lui attirer de nombreux compliments. LDPeople vous partage cette photo irrésistible dans cet article, assortie de commentaires qui la mettent en valeur.

Laura Smet se présente dans le plus simple appareil sur Instagram

Laura Smet a fait l’unanimité sur Instagram suite à cette publication superbe. En noir et blanc, ses yeux maquillés et ses cheveux coiffés en arrière, elle est éblouissante. La surexposition de la photographie fait ressortir l’intensité de son regard. De quoi troubler inévitablement les personnes qui posent les yeux sur ce cliché. Arno Lam est talentueux c’est indéniable. Le photographe à l’origine de cette photo fait un travail remarquable qui est très appréciée de la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye.

D’autant que sur cette image, Laura Smet ne porte pas de vêtements. Assise à une table en bois, sa canette de soda dans une main, ses bras se croisent pour masquer ce que l pudeur ne saurait tolérer sur les réseaux sociaux. Ainsi, c’est aussi l’imagination qui entre en jeu chez ses fans qui la contemple. T*pless, Laura Smet fait de cette photographie un véritable hit en quelques heures seulement. Des milliers de likes continuent de s’accumuler et les commentaires de ses abonnés n’ont de cesse de souligner sa beauté incomparable. Les rédacteurs de votre magazine LDPeople n’ont ignoré aucun détails.

Incomparable ou presque cela dit. Car ses abonnés sont également nombreux à retrouver de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday dans ce portrait. En effet, les fans de l’actrice n’ont pas manqué de remarquer les bijoux que porte la belle aux oreilles. Des croix qui ne sont pas sans rappeler celles dont le rockeur ne se séparait jamais. Aussi, ils dessellent dans son regard les yeux de son père, et dans sa silhouette, l’allure de sa mère. Un beau mélange que jamais ses fans ne pourront ignorer.

Une beauté ravageuse et un regard perçant

Néanmoins, c’est Laura Smet en personne qui crève l’objectif de sa beauté. Et si ses fans répondent présents pour le lui signifier, d’autres célébrités répondent aussi à l’appel. En effet, Nathalie baye évidement ajoute son like sur cette publication inédite de sa fille. Mais également Bernard Montiel qui reste un grand ami de la famille, ainsi que le plus jeune des fils d’Alain Delon, Alain-Fabien Delon. Mannequin de carrière et acteur, il est sans doute captivé par ce que renvoie cette superbe photographie. Prendre la pose est une seconde nature pour le jeune homme. LDPeople vous présente donc cette image sans plus attendre, soyez prêts à être ébahis si vous n’avez pas encore posé les yeux sur ce bijou de photo.