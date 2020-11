Laura Smet: jalousée par sa belle-mère Laeticia Hallyday, ce traumatisme quelle ne pourra pas oublier de son adolescence

Depuis le 7 octobre 2020, Laura Smet pouponne dans la plus grande joie. Cette jeune maman d’un petit Léo Jean Didier se dit enfin “sereine”. Il lui en aura fallu du temps pour trouver de l’équilibre dans sa vie. Car la fille de Johnny a très mal vécu son adolescence, notamment à cause de la jalousie de Laeticia Hallyday. Découvrez cet incroyable secret de famille.

Ce dimanche 15 novembre, Laura Smet a soufflé ses 37 bougies. Elle peut être fière de son parcours : mère de famille, épaulée d’un mari aimant, sa carrière professionnelle lui sourit. Mais pendant des années, son parcours a été semé d’embûches. Surtout, lorsqu’elle était adolescente, Laura Smet s’est confrontée à une belle-mère très compliquée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_)

Johnny Hallyday a vécu avec la mère de Laura Smet, la chanteuse Nathalie Baye, de 1983 à 1986. Dix ans plus tard, le rockeur prend pour épouse Laeticia Boudou, de 31 ans sa cadette. A l’époque, Laura Smet a 13 ans. Laeticia n’a à peine 8 ans de plus qu’elle. D’après certains proches du clan Hallyday, la jalousie de Laeticia a énormément perturbé la jeune Laura Smet.

“Les errements de Laura à l’adolescence et même plus tard dans sa vie de jeune adulte n’auraient pas été les mêmes si elle n’avait pas eu affaire à une belle-mère jalouse, qui compliquait les rapports et le lien à son père, créant un traumatisme durable”, avait confié Dominique Besnehard, l’ancien agent de Nathalie Baye. D’après lui, Laura a beaucoup souffert de cette relation avec la nouvelle épouse de son père.

“Elle est très jalouse de Laura. Si elle l’apprend, elle va me rendre la vie impossible !“

Cette jalousie que certains pourraient qualifier de “maladive” a été confirmée par d’autres sources. Johnny était conscient du problème. Alors qu’il parlait de sa chère fille, qu’il regrettait de ne pas voir souvent, à l’une de ses amies, il aurait demandé à son interlocutrice : “Ne lui dis surtout pas que je t’en ai parlé. Elle est très jalouse de Laura. Si elle l’apprend, elle va me rendre la vie impossible !”

Laura finit par lutter contre ses démons

L’adolescence est un âge ingrat. Mais pour Laura Smet, ses difficultés dans le clans Hallyday l’ont carrément empêché de se construire de bonnes conditions. “Laura est quelqu’un qui ressemble beaucoup, beaucoup à son papa, notamment physiquement. Elle a traversé les mêmes démons qu’a traversé son père au même âge. Il y a eu des problèmes d’adolescence qui sont liés à toutes les familles. Ca a été amplifié parce que, bien évidemment, dès qu’on touche à Johnny Hallyday, tout devient plus grand, plus fort”. Gilles Lhote, biographe et ami du Taulier (Johnny, le guerrier, Ed.Robert Laffont), estime ainsi que cette belle-mère très encombrante n’aura pas été un cadeau pour la jeune Laura, loin de là.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_)

Heureusement, à 37 ans, son histoire d’amour avec Raphaël Lancrey-Javal lui a permis de surmonter tous ses traumatismes. “J’ai trouvé l’apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j’ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu’un de serein“, confiait cet été la comédienne à Paris-Match. Après 5 ans de relation, ils se sont mariés en 2018. Aujourd’hui, ils sont parents d’un adorable bébé né en octobre et prénommé Léo Jean Didier, en hommage à ses deux grands-pères.