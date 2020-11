Laura Smet jeune maman, heureuse de présenter le 1er cliché de son fils Léo sur la toile

Ce samedi 7 novembre, la fille aînée de Johnny Hallyday a partagé pour la première fois une photo de son fils sur Instagram. Né il y a tout juste un mois, le petit Léo fait déjà la une sur la toile. Visiblement très heureuse de cette première maternité, Laura Smet partage sa joie avec ses fans.

Laura Smet, une mère comblée

Léo, le petit-fils de Johnny Hallyday que l’artiste ne connaîtra jamais

Depuis l’annonce de sa grossesse, Laura Smet paraît totalement métamorphosée. Pourtant très heureuse dans son couple avec Raphaël Lancrey–Javal, l’actrice et réalisatrice désespérait d’avoir un jour un enfant. Néanmoins, la providence a exaucé ses vœux. Mais il lui restait une question primordiale. Quel prénom donné à ce nourrisson ? Tout le monde le sait, Laura Smet était très attachée à son père. En toute logique, la jeune maman a donc voulu rendre hommage à Johnny. Après une longue réflexion, le couple a décidé de baptiser leur fils Léo. En effet, il s’agit du deuxième prénom de Jean-Philippe Hollyday. Malheureusement, le rocker ne connaîtra jamais cette descendance. Mais ils sont désormais liés par les liens du sang et également par le même nom.

Pour Laura Smet, cette naissance ressemble à un véritable renouveau. Car il s’agit de mettre un terme à une période difficile de sa vie. Durant de longs mois, l’existence de la jeune femme a été rythmée par les procès et les querelles incessantes avec sa belle-mère Laeticia. Fort heureusement, aujourd’hui cette page est tournée. Désormais, Laura Smet peut se concentrer sur le futur. C’est-à-dire sur sa vie aux côtés de son époux et de son jeune fils.

Laura Smet partage la silhouette de son fils sur les réseaux sociaux.

Si la jeune femme a voulu mettre Léo à l’honneur, elle n’a néanmoins pas divulgué son visage. Puisque ce samedi 7 novembre, Laura Smet a posté un cliché tout en nuance. Dans une story Instagram, la fille du rockeur prend la pose avec son fils. Mais grâce à un jeu d’ombre et de lumière, il est impossible de distinguer les traits du jeune bambin. Portant son fils dans ses bras, Laura Smet fait preuve d’une douce subtilité. Pourtant, c’est déjà un grand événement. Car en réalité, ses admirateurs craignaient qu’elle ne mette en place un véritable blocus. Et pour cause, Laura Smet connaît la réalité des médias. D’ailleurs dès plus sa tendre enfance, elle est exposée dans la presse. Ainsi, ses fans pouvaient redouter qu’elle ne partage rien concernant son fils sur les réseaux sociaux. Mais grâce à son inventivité, Laura Smet a satisfait ses followers. Bien que certains soient restés un peu sur leur faim, tout simplement, parce qu’ils auraient souhaité en voir plus.

Aujourd’hui, une partie du clan Hallyday peut donc être très heureux. D’ailleurs, l’oncle de Léo n’a pas caché sa joie. Puisque David Hallyday n’a pu s’empêcher de clamer son bonheur sur les réseaux sociaux. Et même la grand-mère du petit Léo s’est laissé aller à une déclaration émouvante. En effet, Nathalie Baye se réjouit d’être grand-mère ” J’espère être une bonne grand-mère ! Les miennes étaient particulièrement merveilleuses, joyeuses. Elles me faisaient faire des tas de choses. J’espère surtout rassurer ma fille quand elle se séparera de son enfant. Avoir un enfant, c’est découvrir un amour qu’on ignorait jusque-là ! “.

Après trois années véritablement difficiles, le clan Hallyday semble plus unis que jamais. Et malgré un passé parfois houleux, Laura Smet a aujourd’hui tout pour être heureuse. L’arrivée du petit Léo ressemble donc fort à une véritable bénédiction !