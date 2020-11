Laura Smet, les confidences strictes sur l’éducation très rigide de Nathalie Baye

Elle-même devenue aujourd’hui maman, Laura Smet a connu une éducation assez stricte. Malgré la vie parfois déjantée de son père Johnny Hallyday, la jeune femme était surveillée de très près par sa mère, Nathalie Baye. Dans une interview accordée sur France Inter, l’actrice se confie également sur sa relation privilégiée avec celle qui lui a donné le jour.

Laura Smet, soumise à des règles strictes

Une mère attentive

De toute évidence, l’adolescence de Laura Smet était placée sous le signe de la rigueur. Du moins, du côté de l’éducation que lui a donné sa mère. En effet, Nathalie Baye était très pointilleuse sur certains détails de la vie de sa fille. Désirant lui apporter une certaine stabilité, l’actrice se montrait même stricte. Peut-être afin de contrebalancer, l’image donnée par son père !. Car évidemment, du côté de Johnny Hallyday, c’est une véritable vie de rock-star.

Bien des années plus tard, Laura Smet se souvient de cette époque. Dans une interview accordée à France Inter en 2018, elle faisait d’ailleurs l’éloge de sa maman. ” J’ai pu me disputer avec ma mère fortement. J’ai pu lui en avoir fait voir de toutes les couleurs, mais aujourd’hui, c’est la personne que j’aime le plus au monde. Une mère, c’est un lien indélébile “. D’autres témoins de l’époque se souviennent également de l’attitude de Nathalie Baye. Notamment, Jean Basselin, l’ancien garde du corps de Johnny Hallyday. ” Nathalie était intransigeante sur les horaires, je devais être à l’heure pour prendre ou ramener Laura “.

Laura Smet et ses nombreuses belles-mères

Dans un ouvrage intitulé Johnny Hallyday ses anges-gardien : La vérité enfin révélée, Laurent Lavige explique le quotidien de la jeune fille. En effet, la vie de Johnny Hallyday était très intense ! Ainsi chaque semaine, Laura Smet était susceptible de rencontrer une nouvelle femme aux côtés de son père. Parmi toutes ces compagnes, il y a eu Adeline Blondieau. Et apparemment, Nathalie Baye ne la portait pas dans son cœur. En tout cas, elle n’appréciait pas qu’Adeline s’occupe de sa fille. Pourtant, elle n’a pas été la seule : ” Mais bon, avant Adeline, il y en a eu plein d’autres qui se sont occupées de sa fille, ça changeait toutes les semaines. À chaque fois que Laura arrivait le samedi, il y avait eu du changement et une nouvelle petite amie, donc forcément la petite ne comprenait pas “.

Pour toutes ces raisons, Nathalie Baye a souhaité apporter de la stabilité à sa fille, Laura Smet. D’ailleurs à l’époque, elle était encore très jeune. Puisque la sœur de David Hallyday n’a encore que 8 ou 9 ans. Et la vie de son ex-mari était parfois difficile à accepter pour Nathalie Baye. ” Nathalie était la dernière vraie compagne de Johnny et il l’a remplacée par une fille de 19 ans. Une très jeune femme qui allait partager sa vie avec Laura, sa fille. C’était un peu dur à avaler pour Nathalie, et c’était incompréhensible “. Pourtant, malgré les déclarations du garde du corps, Laura Smet se souvient de cette époque avec bonheur. ” Franchement, j’ai tellement eu une éducation normale, que ce soit avec ma mère ou mon père… On m’a toujours protégée, j’ai eu une éducation totalement normale. Ma mère m’a toujours éduquée de façon normale, je ne me suis jamais sentie pas à ma place “.