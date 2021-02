Laura Smet ne porte qu’un foulard sur elle et fait fondre les internautes

Le 6 février dernier, Laura Smet en avait marre de cette crise sanitaire. La jeune femme s’est donc saisie de son compte instagram. Elle a ainsi fait part à ses abonnés de ses états d’âme. « Envie de maquillage, de musique, de cinéma, de bruit, de rêve, de sueur, de rire, de fatigue, bref, de vivre« , a-t-elle ainsi déclaré sur le réseau social. Comme tous les Français, la comédienne souffre de cette vie au ralenti. Non seulement le confinement puis les lieux jugés non-essentiels par le gouvernement sont fermés. Ainsi, les salles de spectacles et de cinéma n’ouvriront pas leurs portes jusqu’à nouvel ordre.

Son ras-le-bol la pousse dans le sud de la France

Pour oublier cette malheureuse situation, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a fui la capitale. L’épouse de Raphaël Lancrey-Javal a ainsi rejoint la douceur du Cap Ferret pour les vacances. C’est là-bas qu’ils se sont d’ailleurs dit oui en juin 2019. Le 20 février, la comédienne postait une photo de cet endroit qu’elle considère désormais comme ses terres.

Quelques jours plus tard, elle en a également profité pour partager un magnifique cliché à ses abonnés. Ces derniers ne sont pas prêts de l’oublier. Ils l’ont immédiatement comparée au rockeur, feu Johnny Hallyday.

« Vous êtes très jolie Laura »

Dimanche 21 février, sur son compte Instagram, Laura Smet a donc partagé un selfie. Elle a pris la pose, recouverte d’un somptueux foulard. « Les jolis foulards », a-t-elle rédigé en légende de son selfie. Les internautes ont adoré. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a trouvé les couleurs de ce foulard également magnifiques.

Quant à ses fans, ils ont multiplié les compliments à son égard. « Belle », « Magnifique Laura », « Beauté », « Très joliiie », « Superbe », « Craquante », « Divine Laura », « Vous êtes très jolie Laura », pouvait-on ainsi lire parmi les très nombreux commentaires. Ils ont été nombreux à souligner son “« superbe regard ».

« Des yeux magnifiques comme son papa »

On peut en effet découvrir ses yeux bleus, qui font immédiatement penser à ceux de son père Johnny Hallyday. « Vous ressemblez beaucoup à Johnny », « Les yeux de Johnny », « Tu gardes vraiment ce regard totalement percutant de ton père », « Des yeux magnifiques comme son papa », ont-ils commenté.

“Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j’admire tant ?”

Il est loin le temps où Laura Smet publiait une lettre post mortem à son père, pleine de triste. Elle apprenait alors que ce dernier l’avait déshéritée. « J’ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table : ‘Alors, quand est-ce que vous faites un enfant?’. Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j’admire tant ? Tant de questions sans réponses. Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s’appeler ! Il m’est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins?”, expliquait-elle, plein d’incompréhension.

« Je suis si fière d’être ta fille. »

Et de poursuivre : “Toutes les nuits tu viens me voir dans mon rêve, je te vois : tu es beau, sans aucun tatouage, tu es enfin libre et tu cours dans la brume, l’air totalement perdu et apeuré. Je t’entends, papa, et moi, j’ai choisi de me battre. J’aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c’est comme ça… Je suis si fière d’être ta fille. Je t’aime Papa. »

A la suite de cette lettre, la fille de Johnny avait lancé une bataille judiciaire contre la veuve du taulier. Elle est ainsi parvenue à un accord financier. Laeticia Hallyday s’était alors exprimée au bout de deux ans. « Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari, avait-elle déclaré via un communiqué. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. »

Heureusement pour Laura Smet, aujourd’hui maman d’un petit Léo, les choses semblent s’être apaisées. Mais ce jour, les relations avec Laeticia sont toujours tendues. Et elle ne compte pas non plus épargner le nouveau petit ami de cette dernière, le réalisateur Jalil Lespert :