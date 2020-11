Laura Smet poste un message déchirant pour Johnny Hallyday !

Sur son compte Instagram, Laura Smet a rendu un bel hommage à son père. Près de trois ans après sa disparition, la jeune femme ressent un véritable manque. Explications.

Le beau message de Laura Smet pour Johnny Hallyday

Ce jeudi 12 novembre 2020, Laura Smet est d’humeur nostalgique. La fille de Johnny Hallyday a posté une photo pour rendre hommage à son papa. Sur ce cliché qui date de 2005, on peut voir la jeune femme et son père. Cette image a été prise au Pavillon d’Armenonville, lors du dîner de la mode contre le Sida. En légende, la jeune femme a écrit “Tu me manques terriblement #dad“. Il faut dire que le 7 octobre dernier, l’épouse de Raphaël Lancrey-Javal a accouché de son premier enfant, que malheureusement le Taulier ne connaîtra jamais.

D’ailleurs, Laura Smet a choisi un prénom très symbolique pour son petit, puisqu’il se prénomme Léo Jean Didier. Léo est le deuxième prénom de Johnny Hallyday alors que Jean fait référence à son véritable prénom Jean-Philippe. Heureusement pour elle, elle pourra compter sur sa maman, Nathalie Baye, qui s’est récemment confiée sur son nouveau rôle de grand-mère : J’espère être une bonne grand-mère ! Les miennes étaient particulièrement merveilleuses, joyeuses et me faisaient faire des tas de choses. J’espère surtout rassurer ma fille quand elle se séparera de son enfant” explique-t-elle.

Les fans de Johnny Hallyday soutiennent Laura Smet

Ce message déchirant de Laura Smet a fait parler sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, les fans de Johnny Hallyday n’ont pas pris longtemps avant de réagir. En effet, ces derniers ont pris la défense de la jeune femme et partage le manque du Taulier, près de trois ans après sa mort : “Accrochez vous à votre petit garçon, de là où il est il doit être tellement fier”, “Il serait tellement fier de vous voir maman”, “Il nous manque tant, courage chère Laura”, “Ce message est très touchant”, “Moi aussi je le pleure et je ne l’oublierai jamais”, “Plein de pensées pour vous” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Mais ce qui a étonné le plus les internautes, c’est la ressemblance frappante entre Laura Smet et Johnny Hallyday : “Quelle ressemblance”, “C’est fou la ressemblance, vous êtes beaux”, “La copie de votre papa”, “Vous lui ressemblez tellement et le même charme”, “Même regard que votre père” lisait-on. Une chose est certaine, la jeune femme ressent le vide laissé par celui pour lequel elle éprouvait “un amour inconditionnel“. Et encore plus depuis qu’elle est devenue maman.