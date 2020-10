Laura Smet: pourquoi le prénom de son petit garçon est un hommage à son papa! On vous dit tout!

Laura Smet est devenue maman pour la première fois. Le prénom qu’elle a choisi pour son fils est un véritable hommage à son père disparu. Après avoir fait la une des médias durant des mois au sujet de l’héritage de Johnny, Laura Smet revient avec d’excellentes nouvelles. Dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier, la sœur de David Hallyday a mis son fils au monde, dans une clinique parisienne du 15e arrondissement. Laura Smet et Raphaël Lancrey–Javal sont donc aujourd’hui les heureux parents d’un petit garçon prénommé, Léo. Ce joli prénom n’est pas été choisi à la légère. Puisqu’il s’agit du deuxième prénom de Johnny Hallyday dont Laura aura voulu saluer la mémoire grâce à ce choix. Le petit garçon s’appelle donc Léo Jean Didier Lancrey–Javal. Jean, le second prénom du petit Léo est également une référence à son célèbre grand-père maternel. Et Didier est le prénom du père de Raphaël Lancrey–Javal.

Laura Smet

Mariée depuis 2019, Laura Smet avait très vite déclaré ressentir le besoin de devenir maman.” C’est sûr que j’aurai un enfant très vite. On verra ce que la vie me réserve. Je lui fais confiance » avait-elle annoncé il y a quelques mois. Son souhait est donc devenu très rapidement réalité. L’actrice et réalisatrice est donc aujourd’hui parfaitement comblée. Dès l’annonce de cette naissance, un grand nombre de marques d’affection sont rapidement parvenues à la jeune maman. Son frère David Hallyday partageait sa joie d’être devenu enfin tonton. Il avait écrit un joli message sur une story d’Instagram : ” Une étoile est née “. Sa mère, Nathalie Baye, s’est également rapidement réjouie de l’événement. Et, son parrain Eddy Mitchell n’a pas manqué de la saluer lors de son passage sur France 2 le dimanche 18 octobre dernier. Si les proches de Laura Smet se montraient ravis de l’arrivée de cet enfant, ses nombreux fans ont également réagi en masse. Malgré tout ce bonheur, Laura Smet doit aujourd’hui avoir une pensée particulière pour son père. Le seul regret de la jeune femme est que Johnny n’aura pas connu son petit-fils.

L’année 2020 restera donc gravée à jamais dans la mémoire de Laura et de son mari. Depuis juillet dernier, la jeune femme a véritablement commencé son deuil depuis la mort du rockeur. Car après une longue bataille juridique, le clan Hallyday est finalement parvenu à un accord. Laura Smet peut donc être apaisée et savourer sa nouvelle vie. Dès l’annonce de sa maternité, la fille de Nathalie Baye n’avait pas caché sa joie. ” Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça (…) je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide ” avait-elle déclaré au micro de RTL. Dans une autre interview accordée à Madame Figaro, Laura Smet avouait ne pas pouvoir croire à ce don de la vie “ J’essaie de vivre le moment présent, même si cela me paraît encore un peu surréaliste de devenir maman “ affirmait la jeune femme. Mais son actuel rôle de belle-mère lui avait déjà permis de connaître les joies d’avoir un enfant à la maison. En effet, son mari est le père d’un jeune garçon âgé de 12 ans.

Cette naissance aura également été l’occasion de rendre une fois de plus hommage à son père, et lorsque son fils demandera d’où vient son prénom, toute la famille aura une longue histoire à lui raconter…