Laura Smet prend une résolution radicale après son accouchement

Laura Smet a décidé de prendre en main sa vie. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a pris une grande résolution qu’elle a dévoilée sur son compte Instagram, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Confinement oblige, les activités de la comédienne de 37 ans sont sont actuellement en stand bye.

À 37 ans, elle a donc le temps de pouponner son nouveau né.

Laura Smet a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Léo, le 7 octobre dernier, fruit de son amour avec son mari Raphaël Lancrey-Javal.

Elle prend du temps pour elle, éloignée des plateaux de tournage et surtout du conflit d’héritage avec Laeticia, avec laquelle elle a plus ou moins enterré la hache de guerre.

La sœur de David Hallyday en profite aussi pour prendre du temps avec sa petite famille et surtout son bébé qu’elle ne lâche plus.

Après sa naissance, Laura Smet avait posté un cliché en story de son compte Instagram où on aperçoit son ombre en train de porter son bébé.

Les internautes avaient été follement attendri par ce cliché.

Maman poule mais pas maman négligée, à quelques semaines du passage à la nouvelle année, la jeune femme a anticipé et a déjà pris une bonne résolution.

ESTELLE LEFÉBURE EN TOTALE ADMIRATION

Laura Smet ne lésine pas pour sa remise en forme post partum : elle a partagé une photo d’elle en pleine séance de sport dans un parc, Sur son compte Instagram. Non, il ne s’agit pas de pas de course à pied ou d’abdos pour la comédienne mais des exercices avec des cordes guidés par un coach sportif. “Mardi sport“, a-t-elle légendé en prenant ce cliché en plein effort.

Ravis de la voir aussi motivée, les internautes ont aussi été spécialement impressionnes : “Très courageuse“, “Ça doit tuer les bras“, “Aïe aïe, trop dur“, “Bravo“, peut-on lire dans les commentaires.

Même son ex-belle-sœur, Estelle Lefébure, a été impressionnée par tous ses efforts et a “liké” sa publication.

Laura Smet compte bien revenir en pleine forme et avec un corps de rêve pour entamer 2021 sous un meilleur jour que 2020 !

Alors que la France est encore sous cloche, Laura Smet est confinée à Paris et la comédienne préfère se changer les idées en admirant la vue qui s’offre à elle depuis sa fenêtre.

Dans la nuit de ce jeudi 26 novembre, la jeune femme a partagé avec sa communauté une magnifique photo du paysage parisien, sur ce cliché, la ville se dévoile belle et lumineuse, comme on la connait. La fille de Johnny Hallyday a donc donné un espoir de reprise d’une vie normale, à sa communauté Instagram.

On voit la nuit tomber ainsi que la Tour Eiffel éclairer l’horizon.

Un cadre idyllique que la comédienne légende d’un simple “Paris“, accompagné d’une émoticône représentant une bombe certainement pour figurer la beauté du cliché.

“Belle vue“, “magnifique“, “jolie“, peut-on lire en commentaire.