Laura Smet: qui est vraiment et réellement son époux Raphaël Lancrey-Javal? On dit tout !

Alors que dans quelques jours, Laura Smet reviendra sur les écrans de télévision dans un téléfilm intitulé, La Garçonne, sur France 2, la future maman paraît avoir retrouvé une certaine tranquillité d’esprit.

Il faut bien avouer que pour la fille aînée de Johnny Hallyday, les dernières années ont particulièrement été mouvementées et riches en émotions diverses. Après le décès de son père, la très longue bataille juridique qui s’en est suivi concernant l’héritage, a été particulièrement difficile à vivre pour la sœur de David Hallyday. Si les aspects financiers rentraient bien évidemment en ligne de compte, le combat sans merci que se sont livrés Laura Smet et Laeticia Hallyday, par communiqué de presse et avocats interposés, a été, pour le moins, assez violent. Si la veuve de Johnny, reprochait à Laura de ne pas avoir été suffisamment présente alors que son père était malade, la fille du rockeur et de Nathalie Baye reproche à son ex-belle-mère d’avoir tout fait pour l’éloigner de son père.

Laura aurait, selon elle, été empêchée de voir son père et aurait été obligée de le rencontrer en cachette durant plusieurs années. La fille de Johnny reproche également à Laeticia de l’avoir tenue à l’écart de toutes les décisions importantes et avoue ne jamais pouvoir lui pardonner cette attitude. Mais depuis juillet de cette année, le volet juridique a été enfin clos par un accord que beaucoup n’espéraient plus, et qui a mis fin au problème de succession. Laura Smet affirme vouloir définitivement tourner cette page et pouvoir enfin se projeter vers l’avenir avec notamment l’arrivée d’un enfant très attendu.

Durant toute cette période assez difficile pour la jeune femme, toujours dans l’ombre, mais pourtant bien présente, elle pouvait compter sur l’épaule de son mari Raphaël Lancrey–Javal, qui lui restait dans l’ombre malgré la lumière des projecteurs. Marié depuis le 15 juin 2019, le couple se montre très discret sur sa vie privée même si, par la force des choses, la vie de Laura est très souvent au-devant de la scène.

Âgé de 14 ans de plus qu’elle, Raphaël Lancrey–Javal a rencontré Laura Smet, 6 ans avant leur union. Inconnu du grand public, le cinquantenaire est un homme d’affaires âgé de 51 ans qui a déjà été marié une première fois et a déjà un enfant issu de cette union. Si très peu d’informations paraissent dans la presse concernant le mari de Laura, nous savons qu’il est à la tête de plusieurs sociétés dont celle d’ailleurs qu’il a créé avec son actuelle épouse. Une rencontre et une union qui ont réellement apaisé Laura, comme elle le racontait, il y a quelques mois, dans une interview exclusive accordée à Paris-Match, dans laquelle elle se livrait sur son mari :

” J’ai trouvé l’apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j’ai rencontré la bonne personne. Je suis devenu quelqu’un de serein. Je me respecte beaucoup plus. Je fais attention à ma santé, à mon alimentation, je fais du sport trois fois par semaine. Je me veux du bien “ expliqua-t-elle. Avant de préciser qu’elle se voyait réellement fonder une famille avec l’homme qu’elle aime : “ Je rêve d’avoir des enfants et j’en aurai. J’ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce qu’on m’a offert “.

Un vœu qui semble désormais exaucé, puisque la fille aînée de Johnny Hallyday devrait donner naissance un enfant très prochainement. Une nouvelle qui ravit les deux tourtereaux qui, en plus d’être très heureux dans leur vie amoureuse, semblent également très complices professionnellement. Raphaël Lancrey–Javal et Laura Smet ont en effet créé ensemble, une entreprise active dans le cinéma, nommée Frégate. Une société qui a d’ailleurs produit le film de Laura qui était, alors pour l’occasion, passée derrière la caméra.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ pic 📸 by @lara_micheli Una publicación compartida de Laura Smet (@laura_smet_) el 14 Jun, 2020 a las 11:59 PDT

Un couple qui vient donc de fêter sa première année de mariage, l’anniversaire d’une célébration qui avait eu lieu le 15 juin 2019, en l’église Notre Dame des Flots, au Cap Ferret. Si le mariage civil avait eu lieu quelques mois plus tôt, Laura Smet souhaitait absolument que la célébration de cette union soit faite à l’église à cette date précise. En effet, il s’agit du jour où son père aurait fêté ses 76 ans. C’est donc au bras de son frère David, que Laura était rentrée dans la petite église, au son de l’Ave Maria de Schubert. Une cérémonie à laquelle était bien évidemment présente Nathalie Baye, mais également Estelle, Illona, Emma ainsi que Cameron le fils de David et Alexandra Pastor. On pouvait également apercevoir parmi les invités, Dominique Besnehard ou encore Frédéric Beigbeder.

Une histoire d’amour qui s’est créée, pas à pas et qui s’est intensifiée à la mort de Johnny Hallyday, période pendant laquelle Laura Smet aura réellement pris conscience quelle pouvait compter sur l’homme qui était à ses côtés. Raphaël se sera montré d’une aide précieuse et d’un soutien sans faille pour la fille qui venait de perdre son père, pour l’actrice qui était sous le feu des projecteurs, mais surtout pour la femme qui partageait sa vie.

Un homme qui aura réussi à être présent pour Laura Smet qui a enfin trouvé l’amour idéal en étant désormais prête à fonder une famille. Un rêve qu’elle caressait depuis de nombreuses années sans peut-être avoir réussi jusque-là à trouver le bon compagnon. Si on lui a connu des histoires d’amour, comme avec notamment Frédéric Beigbeder, ou encore avec Julien Delajoux, jamais Laura n’aura semblé aussi épanouie et heureuse. La jeune femme a en effet connu des périodes beaucoup plus troubles avec des périodes de dépression et d’addition à l’alcool et à la drogue. Un temps qui semble révolu aujourd’hui pour celle qui affirme maintenant prendre soin d’elle et avoir retrouvé le goût de la vie. Ce mariage et l’arrivée de cet enfant sont donc un grand tournant pour l’actrice qui devrait connaître enfin le probable plus beau chapitre de sa vie.

Âgée de bientôt 37 ans, Laura Smet aura toute sa vie fait la une des médias, et même sa naissance aura été l’occasion d’un nombre incroyable d’articles et de reportages. Habituée depuis sa plus tendre enfance à être au-devant de la scène, nous saurons donc bientôt, si la future maman partagera des clichés de son enfant ou si au contraire, elle souhaitera le mettre à l’abri d’une notoriété précoce.