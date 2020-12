Laura Smet: ses angoisses tout au long de sa carrière, Nathalie Baye fait de très révélations fracassantes!

Invitée sur le plateau de Passage des arts ce jeudi 10 décembre, Nathalie Baye accepte de parler de tous les sujets. Durant cet entretien, l’actrice a notamment évoqué le parcours professionnel de sa fille Laura Smet. Car apparemment, la jeune femme n’était pas très sûre d’elle avant de commencer sa carrière de Comédienne. Car rentrer dans un univers artistique avec de tels parents, lui mettait une pression énorme. Face à Claire Chazal, Nathalie Baye revient sur ces moments difficiles connus par sa fille. LD People vous rapporte les paroles de l’ex-femme de Johnny.

Laura Smet : Nathalie Baye fait des révélations sur ses angoisses

Des parents plus que célèbres

Depuis son plus jeune âge, Laura Smet a conscience de son héritage. Dès lors, le poids de la notoriété pèse sur elle. D’ailleurs, elle connaît des périodes vraiment difficiles à la fin de son adolescence. Et même quelques années plus tard, elle plongera même dans une profonde dépression. Aussi, elle reconnaît avoir à certains moments véritablement flirté avec la mort. Entre sorties nocturnes et excès en tout genre, la fille de Nathalie Baye frôle parfois toutes les limites.

Mais la jeune maman a une véritable passion dans la vie. Car son métier d’actrice, Laura Smet l’aime. Néanmoins, tout n’a pas été simple au départ. Car elle avait peur qu’on la juge par rapport à son entourage et non, pas par rapport à sa performance. Cependant, dès son premier rôle en 2003, elle est rapidement rassurée. Puisque son interprétation dans Les corps impatients, lui permet d’être nommée comme meilleur espoir féminin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_)

Une maman très fière

Naturellement, Nathalie Baye connaît par cœur le monde du cinéma. Dès lors lorsqu’elle juge sa fille, c’est en connaissance de cause. Et selon elle, le parcours de Laura Smet est tout simplement admirable. Car en plus d’être devenue une comédienne reconnue, la jeune femme de 37 ans s’est également lancé dans la réalisation. Lors de cette interview dans Passage des arts sur jeudi 10 décembre, Nathalie Baye a du mal à cacher sa fierté. Ainsi, LD People vous rapporte ses propos. ” C’est difficile, vous voyez quand on est des enfants. On a peur de ces ‘ah vous n’êtes pas comme votre mère ou votre père. Et c’est une chose qui en même temps donne de la force parce qu’il faut sortir de ça. Et ce n’est pas si simple. Souvent, on dit : ‘c’est la fille de, c’est facile. Non, je crois que c’est plus difficile “.

Car effectivement, la comparaison se fait systématiquement. Ainsi, les prestations de Laura Smet ont pu, à une époque, être mise dans la balance face à celles de Nathalie Baye. Mais depuis, elle a bien évidemment fait ses preuves. D’ailleurs la journaliste Claire Chazal semble du même avis. ” Peut-être, parce qu’il faut vraiment être appréciée pour soi-même et elle est évidemment une très belle actrice. On le sait “. Aujourd’hui mariée et jeune maman, Laura Smet est également à la tête d’un joli parcours artistique. Mais de telles compliments doivent certainement lui faire plaisir. Surtout lorsqu’ils viennent de la femme que vous aimez le plus au monde.