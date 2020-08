Laura Tenoudji: opte pour la pose sans vêtements, elle fait fondre les internautes !

Laura Tenoudji est une journaliste française de 44 ans. Elle anime une chronique bien particulière dans Télématin depuis près de 20 ans. Sa chronique concerne internet et elle reste fidèle à France 2 depuis toute ces années. Laura Tenoudji est l’épouse de Christian Estrosi, le maire de Nice. Mais si la belle journaliste fait fondre ses fans, c’est que l’été et les vacances riment souvent avec des 2 pièces. Et pour une fois, Laura Tenoudji prend la pose de la plus belle des manière. L’occasion pour ses abonnés de retomber sous son charme et de la complimenter tout en l’admirant.

Laura Tenoudji fait parler d’elle sur Instagram

Laura Tenoudji possède deux comptes Instagram. Sur le premier, elle partage son actualité tout aussi professionnelle que personnelle. Et sur le second, il s’agit exclusivement de sa vie privée. Laura Tenoudji tente visiblement de faire la part des choses bien que son métier est une passion et pourrait se retrouver dans tous les aspects de sa vie. Toujours est-il que passion ou non, n’importe qui a le droit de prendre des vacances. Pour Laura Tenoudji c’est au soleil du midi que cela se passe. En effet, résidante de Nice, elle vit déjà dans une ville qui est une des destinations les plus prisées des touristes. Nice est un des écrins du Sud de la France et elle se réjouit autant que possible de se trouver dans cet ville splendide.

Nice est au bord de mer. Ce sont des kilomètres de plage qui sont alors accessibles depuis le centre-ville. Dans de telles circonstances, Laura Tenoudji n’a pas toujours besoin de changer d’air pour se sentir en vacances. Et pour preuve, voici la fameuse photo de al journaliste de Télématin qui a le don de faire fondre ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram @myriamseurat photographe Capturer l’instant présent @sarahdoraghi Une publication partagée par Laura tenoudji estrosi (@lauratenoudjiestrosi) le 18 Août 2020 à 12 :31 PDT

Une beauté naturelle et bourrée de charme

Laura est absolument rayonnante. Un large sourire aux lèvres, elle ne peut que faire tomber sous son charme ses fans. Mais ils ne remarqueront pas seulement le joli minois de la journaliste. En effet, l’attention des fans de Laura Tenoudji sera également portée sur le beau 2 pièces qu’elle arbore. Un rouge flamme vient alors réchauffer la scène de la photographie. Ce maillot de bain met parfaitement en valeur Laura Tenoudji. Ce sont des tonnes de compliments qui pleuvent donc sur elle dans l’espace commentaire.

Mais il est rare que Laura Tenoudji ne reçoive que de jolis messages à la suite de ses publications. En effet, elle fait partie des personnalités publiques qui ont des fans qui ne savent pas tenir leurs langues. Alors, elle est parfois la cible de propos déplacés voir misogynes. Heureusement, Laura Tenoudji sait remettre ce genre de personne à leurs places. Car il ne sert à rien de lui demander de changer, la journaliste s’aime telle qu’elle est et ne compte pas essayer de contenter tout le monde. L’essentiel reste effectivement qu’elle se sente bien dans son corps et bien dans sa tête. Et comment ne pourrait-elle pas l’être ?