Laura Tenoudji rend hommage à l’un de ses proches, triste deuil!

Laura Tenoudji a rendu un hommage très émouvant à l’un de ses proches il y a quelques jours. Une annonce de deuil qui a bouleversé les fans de la chroniqueuse.

Décidément, cette année n’aura pas été celle du renouveau que l’on attendait. Alors que 2020 avait déjà été ponctué de nombreuses pertes, cette nouvelle année est encore porteuse de mauvaise nouvelle. C’est notamment le cas pour Laura Tenoudji qui a annoncé la perte d’un être cher à ses yeux le 8 janvier dernier. C’est pour elle grande tristesse que de voir l’un de ses proches disparaître à jamais de cette manière. Et comme de nombreuses célébrités, elle s’est vue inspirée pour lui écrire un hommage émouvant.

Très présente sur Instagram, c’est sur le réseau social que la jeune journaliste de France 2 a décidé de faire son annonce. Une occasion à la fois inédite de faire parler de son créateur préféré mais aussi de partager ce moment fort qu’elle est déjà en train de vivre avec ses fans qui sont nombreux à suivre l’évolution de son quotidien. Chez LD People, nous avons justement fait le point pour vous en dire d’avantage sur les derniers événements concernant Laura Tenoudji !

Max Chaoul n’est plus !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Max Chaoul – Lyon / Paris (@max_chaoul)

C’est une triste nouvelle que l’on a appris le vendredi dernier. En effet, le célèbre couturier Max Chaoul a fait ses adieux à la terre au début du mois de décembre dernier. Mais pour certains, la nouvelle n’est passée qu’en ce début d’année comme pour Laura Tenoudji. Le grand artiste de la mode était décédé à 70 ans après une grande bataille contre le cancer. Une disparition qui a ému de nombreuses personnalités publiques puisque le couturier était réellement l’un des plus grands de sa génération. D’autant plus qu’il a toujours fait preuve d’une grande aide pour ceux qu’il côtoie.

Rappelons que Max Chaoul fait partie des premiers assistants d’Agnès B ainsi que de Jean-Charles de Castelbajac. Il a donc travaillés pour les meilleurs de la mode avant d’ouvrir sa propre entreprise de robe de mariée dans les Rhône-Alpes. Un établissement qui a décidé justement de fermer ses portes définitivement il y a quelques jours. Et c’est d’ailleurs dans ce communiqué que la mort de ce créateur a été dévoilée au grand public. « Vous nous avez honoré depuis tant d’années en portant les belles roobes de mariée de notre défunt créateur Max Chaoul » pouvait-on lire sur le compte de la boutique.

Laura Tenoudji rend hommage à son ami !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Tenoudji (@lauratenoudji)

Après la découverte de cette disparition tragique, les personnalités publiques ayant porté les robes de Max Chaoul ont été nombreuses à lui faire un hommage vibrant. C’est notamment le cas de Laura Tenoudji qui fait partie de ses plus ferventes admiratrices. « Tellement triste d’apprendre que tu es parti » a-t-elle d’ailleurs écrit pour signifier sa détresse de ne plus voir la boutique en marche.

Et pour marquer le coup, l’animatrice de France 2 a décidé de publier une photo d’elle aux côtés de Max Chaoul lors de son mariage avec Christian Estrosi. Un moment des plus importantes pour la jeune femme et qu’elle compte bien partager avec ses fans.