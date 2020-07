Laure Manaudou: Ses photos sans rien refont surface. Retour sur son clash avec Booba !

Laure Manaudou reste encore aujourd’hui une figure de la natation française de haut niveau. Tous les Français la connaisse depuis les Jeux Olympiques de 2004. En effet, Laura Manaudou n’avait alors que 17 ans et elle remporte trois médailles cette année là, dont une médaille d’or. Étant donné que sa performance est une première dans l’histoire des champions olympiques français, Laure Manaudou devient une vraie vedette dans tout le pays. Au total, Laure Manaudou cumule 127 médailles dont 86 en or. Mais ce dont nous allons vous parler aujourd’hui, ne relève pas de sa carrière professionnelle. Nous allons revenir sur son clash avec Booba qui a fait ressortir des photos très confidentielles de la nageuse.

Laura Manaudou et Booba : le clash qui dégénère à cause des internautes

Laure Manaudou se retrouve dans une polémique qu’elle n’aura pas vraiment provoqué. C’est le chanteur Booba qui se permet de la citer dans un de ses titres. Lorsque le rappeur, prince de la punchline, sort son titre Salside, Laura Manaudou se retrouve citée. Et non seulement elle est citée mais c’est son corps qui est également impliquée. Le rappeur n’y va pas doucement et il ne fait pas non plus dans les métaphores. C’est donc un texte très explicite qui vient mettre Laure Manaudou au centre d’une des phrases de Booba dans son titre.

Salside sort en 2016, dans l’album Autopsie 0. Et si le rappeur a l’habitude des clashs avec les personnes de sa profession, c’est assez nouveau pour Laure Manaudou. Cependant, elle ne se laisse pas démonter et rédige un tweet à destination de Booba et de son morceau. À l’époque, les internautes font de ce clash une histoire folle et vous allez voir que les conséquences vont être disproportionnées.

Laure décide donc de répondre à la punchline de Booba. Elle écrit alors un tweet dans lequel elle commence par se montrer ironique. En effet, Laura Manaudou indique qu’elle ne veut pas faire de buzz autour de « Monsieur Booba » mais elle voulais souligner une erreur de vocabulaire dans le texte de son dernier morceau. En insistant sur le fait de ne pas vouloir lui manquer de respect, elle, Laure Manaudou prétend s’étonner du soudain intérêt de Booba pour ses animaux de compagnie. Et la nageuse tient à rectifier le tire, car son chat et bien un mâle et non une femelle comme le suggère Booba dans Salside.

Les photos de la nageuse refont surface

Vous l’aurez compris, Booba ne parlait pas vraiment de ses animaux de compagnie dans le morceau. Il parlait bien plutôt du corps de Laure Manaudou. Et la nageuse olympique répond avec ironie et humour tout en faisant comprendre que cela ne lui a pas plu. Toute cette histoire aurait pu ensuite en rester là. Mais c’était sans compter sur la volonté des internautes de faire de cet échange amusant, une véritable affaire d’État.

Laura buzz tellement avec cette histoire que des photos d’elles refont surface. Des photos qui n’étaient réservées qu’à un usage très privé. Pour les internautes, c’est l’occasion d’illustrer les paroles de Booba et ils rient de la situation. Mais pour Laura Manaudou, c’est un véritable scandale. Quant à Booba, il n’a rien à voir avec l’utilisation de ces images sur internet.