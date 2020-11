Laure Manaudou, un 2e enfant avec Jérémy Frérot? Son époux donne une réponse qui sème le doute!

L’ex-ancienne nageuse Laure Manaudou est déjà maman de deux enfants à 34 ans, dont un qu’elle a eu avec son compagnon actuel, le célèbre Jeremy Frérot. Et ils attendant peut être un deuxième enfant ensemble !

Invité de “M Radio” le 25 novembre, son amoureux a été interviewé sur le sujet…Laure Manaudou va-t-elle devoir ressortir les couches, bodies et layettes ?

En août 2020 l’ex-star des bassins était enceinte de son deuxième enfant avec Jérémy Frérot, infirmation confirmée par nos confrères du magazine public ! Et ils attendraient peut être un deuxième mais à cette question, le chanteur a répondu de manière assez alambiquée.

Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin l’avaient invité ce mercredi 25 novembre dans leur émission Radio Réveil sur l’antenne de M Radio. Et Jérémy Frérot a eu droit à une question très intime en toute fin d’interview.

“On en parlait hors antenne tout à l’heure, tu as un fils qui s’appelle Lou et qui a 3 ans, quand est-ce prévu pour le deuxième bébé ?“, lui a demandé l’animateur. Ne s’y attendant pas, le chanteur âgé de 30 ans a alors répondu : “Heuu quand est-ce que c’est prévu pour… Bah là, c’est bientôt. Au bout du troisième on sait plus quand est-ce que ça va arriver.“