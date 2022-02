Laurence Boccolini absente pendant plusieurs jours sur France 2, doit-on s’inquiéter ?

Présentatrice de l’émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, l’aventure de Laurence Boccolini avec ce programme télévisé semble venir déjà à sa fin. En effet, à la fin de l’épisode de l’émission diffusée hier, la femme de 58 ans a annoncé aux téléspectateurs son absence dans les jours à venir. Une absence qu’elle précise comme étant temporaire, mais qui aujourd’hui est sujet à différentes interprétations.

Laurence Boccolini évincée de l’émission Tout le monde veut prendre sa place après seulement quelques mois ?

En août 2021, l’un des programmes les plus appréciés de la chaîne France 2 avec en moyenne près d’un 1,7 million de fidèles téléspectateurs a connu un grand changement. En lieu et place de l’incontournable Nagui, l’animatrice de radio et de télévision Laurence Boccolini a été choisie pour reprendre les commandes de Tout le monde veut prendre sa place, un programme de jeu et de divertissement.

Mais après seulement six mois de conduite, celle qui autrefois est passée par TF1 et TMC a fait hier une annonce qui prête aujourd’hui à confusion. À la fin de sa dernière émission diffusée qui a d’ailleurs donné lieu à une finale exceptionnelle entre le challenger finaliste et l’actuelle locataire du fauteuil, elle a annoncé qu’elle ne serait plus présente, et ce de façon provisoire sur la chaîne généraliste nationale publique. Une information qui en quelques heures est devenue l’origine d’une folle rumeur sur les réseaux sociaux.

En effet, certains internautes se sont demandé à la suite de cette déclaration s’il ne s’agissait pas d’un moyen détourné choisi par Laurence Boccolini pour informer les téléspectateurs de son remplacement par un autre présentateur.

Laurence Boccolini dégagée en touche par les Jeux olympiques

Aux dernières nouvelles, la thèse qui soutient l’éviction de celle qui est également scénariste et actrice au profit d’un autre présentateur est de plus en plus écartée. Au contraire, il semblerait plutôt que l’émission de Laurence Boccolini s’est fait piquer sa place par un évènement à envergure internationale qui sera diffusée sur France 2.

Il s’agit notamment des Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 qui se dérouleront à Pékin en Chine. La période d’absence annoncée par Laurence Boccolini correspond donc à la durée de ces jeux qui se tiendront du 4 au 20 février.

Ainsi donc, l’heure de diffusion de l’émission Tout le monde veut prendre sa place sera consacrée pendant ces deux semaines à la retransmission en direct des différentes épreuves auxquelles participeront les athlètes venus des quatre coins du monde.

Laurence Boccolini gagne peu à peu le cœur des inconditionnels de l’émission Tout le monde veut prendre sa place

Pour celle qui est mère d’une fille prénommée Willow, les débuts avec le programme de France 2 diffusé depuis 2006 ont été plutôt compliqués. En effet, il lui était difficile de convaincre dès les premiers mois quand on sait que les fans de l’émission ont été habitués au visage de Nagui pendant quinze ans.

Cela s’est notamment observé au départ dans les performances de l’émission avec notamment une baisse des audiences. Mais depuis environ deux mois, elle semble avoir trouvé son rythme et pourrait bien être partie pour faire long feu au sein de ce programme télévisé.