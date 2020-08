Laurence Boccolini: C’est la FIN sur TF1! Va t’elle rejoindre une autre chaine? On dit tout!

La présentatrice star de TF1, Laurence Boccolini a pris la décision de partir de TF1 pour officier désormais sur France 2. C’est l’un des événements de ce mercato télé.

La période estivale est toujours propice aux transferts d’animateurs et de présentateurs télé et radio. Les chroniqueurs spécialisés de la rubrique média dans la presse observent les mouvements de près. Les journalistes du quotidien Le Parisien, Laurence Boccolini va quitter TF1. Elle y est restée très longtemps. Elle a officié pour la première chaîne durant plus de vingt ans. Les téléspectateurs se souviennent évidemment des émissions phares qu’elle a animé comme Money Drop ou le Maillon Faible. Elle est réputée pour sa forte personnalité et son caractère bien trempé.

Une arrivée inattendue sur France 2

Elle va rejoindre la chaîne France 2 à la rentrée pour présenter le programme Mot de passe. Animé par le célèbre Patrick Sabatier durant une période qui s’est étalée entre 2009 et 2016, le divertissement sera de retour à la fin du mois d’août dans une nouvelle version diffusée quotidiennement à 10h50. Cette arrivée sur la chaîne publique est assez inattendue. Depuis quelques temps, Laurence Boccolini regrettait de ne pas être davantage utilisée par TF1. Il est vrai que l’on ne la voyait plus beaucoup ces dernières années. Elle est pourtant une personnalité emblématique. En septembre 2018, dans un entretien qu’elle avait donné au magazine Télé Loisirs, l’animatrice avait indiqué ne pas avoir de contrat d’exclusivité avec TF1.

Laurence Boccolini

L’animatrice met en avant sa liberté

« Je suis libre comme l’air. Je n’ai plus de contrat d’exclusivité. Je me suis rendue-compte que cela ne servait pas à grand-chose et avait peu de sens. Je n’aime pas être payée à ne rien faire. Ne pas travailler, c’était pénible à vivre ! » indiquait-elle alors. A part des émissions exceptionnelles comme le Grand concours des animateurs, la présentatrice âgée de 57 ans était plutôt rare sur TF1 depuis plusieurs mois. Les téléspectateurs avaient pu la voir sur certains programmes tels Big Bounce Battle, un divertissement sur du trampoline, ou bien Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! En 2019, Laurence Boccolini avait réussi à s’adjuger la victoire lors de la 1ere saison de l’émission Mask Singer. Laurence Boccolini fera, en fait, un retour sur le service public. En 1995, elle avait animé le programme Que le meilleur gagne. C’est un joli coup pour France 2 qui recrute une personnalité forte de la télévision.

Laurence Boccolini: La rentrée télé se prépare

En ce milieu du mois d’août, la rentrée télé se prépare. Les émissions qui étaient en pause cet été vont reprendre pour la plupart à partir du lundi 31 août. Les talk-shows seront de retour comme Quotidien animé par Yann Barthès ou Balance ton post animé par Cyril Hanouna. Plusieurs fictions seront aussi diffusées sur les différentes chaînes. Côté divertissement, Koh-Lanta fera son retour fin août avec une formule inédite. Le programme devrait avoir de belles audiences, comme souvent.