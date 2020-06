Laurence Boccolini critiquée violemment, à bout de force, elle s’exprime enfin !

L’animatrice télé est très active sur les réseaux sociaux et elle répond souvent aux internautes.

On peut voir Laurance Boccolini sur des publicités pour perdre du poids avec sa photo. Et elle doit souvent remettre les choses à leur places suite aux commentaires des détracteurs du web.

Celle qui a gagné The Mask grâce à une voix incroyable a donc dû remettre les pendules à l’heure, car plusieurs stars ont été victimes de ces arnaques tout comme Faustine Bollaert dont l’image a été utilisée contre son gré pour des publicités du même genre.

Les fans de l’animatrice télé sont ravis car Laurence Boccolini publie régulièrement des photos et des vidéos.

Elle discute de tous les sujets avec ses fans et elle est très intime avec ses abonnés.

Mais nombreux sont ceux qui sont dans le jugement ou qui tirent des conclusions hâtives sans forcément connaître la vie de la présentatrice du Maillon Faible.

Laurence Boccolini est pointée du doigts dans un post car elle détruirait sa santé avec des régimes à répétition. Selon Amomama, le détracteur douterait que la présentatrice se sente bien dans sa peau mais l’animatrice n’a pas hésité pour répondre rapidement et remettre les choses à leur place.

Elle a alors poussé un gros coup de gueule contre les critiques globale qu’elle peut recevoir en permanence. Commentaire et insultes vont bon train sur les réseaux.

Elle en a assez des commentaires et insultes sur son compte et tous les produits qui mettent en avant son image concernant la perte de poids. Elle a souhaité bien mentionner qu’il s’agissait d’arnaques et qu’il ne fallait pas y croire, et elle veut dénoncer ces actions depuis plusieurs années.

Elle ne se rend plus sur Twitter suite à toutes ces insultes qui s’enchaînaient très facilement. Souvent les internautes se cachent derrière un pseudo et leur smartphone afin de déverser leur colère infinie. Et Twitter est réputé pour ce genre de réactions.

Elle a voulu faire parade à cette violence quotidienne et a supprimé le applications Twitter et Facebook.

L’application Instagram est un peu plus intéressante et bienveillante à ses yeux.

mais en lisant les remarques partagées ces dernières semaines, Laurence Boccolini pourrait aussi fermer son dernier compte, car elle est épuisée de répéter toujours la même chose.

Laurence Boccolini, est globalement une personne appareciée du PAF même si sur internet nombreux sont ceux qui se permettent de critiquer sans forcément se renseigner ou comprendre.