Laurence Boccolini dézingue un internaute très indélicat, elle est très cash!

Laurence Boccolini est totalement sortie de ses gonds ! En effet, la célèbre présentatrice se montre furieuse sur les réseaux sociaux. Clashée par un internaute, elle décide de réagir immédiatement. D’ailleurs, ce follower se souviendra longtemps de la réponse fournie par la présentatrice. Sur Instagram, le ton monte. LD People revient sur cet échange pour le moins fleuri.

Laurence Boccolini : une discussion houleuse avec un internaute

Un message loin de passer inaperçu

Ce mardi 9 février, Laurence Boccolini était comme à son habitude très présente sur les réseaux sociaux. Elle profite de cette occasion pour remercier les invités de sa récente émission Les comiques préférés des Français. Dans un long message, elle revient sur ce show qui a vraiment été un grand succès. Elle tient particulièrement à saluer la performance de Laurent Gerra, Muriel Robin, Élie Semoun, » et TOUS les autres ! « . Pour elle, il s’agit véritablement d’une grande soirée. Mais ses remerciements ne s’arrêtent pas là.

En effet, Laurence Boccolini tient également à saluer la performance de toutes les équipes techniques et celle de la production, Pourtant, son bonheur va être de courte durée. Car malgré l’ambiance plutôt détendue, tout vas rapidement dégénérer. À l’origine de ce climat assombri, un internaute bien décidé à plomber l’ambiance. Dans un commentaire, il trouve la photo de Laurence Boccolini tout à fait » ridicule « . Il n’en fallait pas plus pour susciter une réaction immédiate de la star du petit écran. LD People revient sur cet échange quelque peu surréaliste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de laurence boccolini (@lolobocco)

» Hypocrites «

Laurence Boccolini est partie au quart de tour. En effet, il n’est pas question pour elle de se laisser faire. Piquée au vif, elle réagit immédiatement. » Ridicule ? Qu’est-ce qui est ridicule sur cette photo ? Mon travail ? « . En effet, pour illustrer son message, Laurence Boccolini publie un cliché en souvenir de cette soirée basée sous le signe de l’humour. Mais visiblement, ce » fan » n’a pas été touché par cette photo. Dès lors, il la juge plutôt sévèrement. Et lorsque Laurence Boccolini décide de répondre, il envenime encore un peu plus les choses : » Madame est vexée « . Il va même beaucoup plus loin en affirmant que ses » géraniums « sont » mieux « que la présentatrice. Immédiatement, d’autres followers prennent la défense de la star. Il est immédiatement traité » d’hypocrite « et d’autres qualificatifs tous, très peu élogieux.

Cependant, Laurence Boccolini n’a visiblement besoin de personne pour se défendre. Dès lors, elle se lance dans une véritable tirade » Allez passer vos nerfs sur quelqu’un d’autre et arrêtez d’être désagréable avec les gens qui me suivent. Votre aigreur et votre méchanceté elles, sont ridicules ! « . Si l’internaute indélicat pensait la séquence clôturée, il se trompait lourdement. » Vous vous êtes levé ce matin en vous disant tiens je vais déverser un truc sur Instagram on verra bien. Ridicule ? Si au moins vous aviez l’intelligence, le vocabulaire, pour nous expliquer ce que vous trouvez ridicule. Ça nous aiderait bien, car visiblement, nous sommes beaucoup plus bêtes que vous non ?(…) Quant à me vexer cher Monsieur vous n’en n’avez ni le pouvoir, ni le talent « . Voilà donc une réponse qui a le mérite d’être claire !