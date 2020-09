Laurence Boccolini : mariée à Mickaël Fakaïlo, qui est vraiment son mari de 20 ans son cadet !

Côté vie privée, Laurence Boccolini a toujours su se montrer très discrète. Et pourtant, cela fait des années qu’elle file le parfait amour avec son mari Mickaël Fakaïlo qui a 19 ans de moins qu’elle. Le 31 juillet 2020, le couple fêtait leurs seize ans de mariage. Qui est donc le mari de 38 ans de cette animatrice aujourd’hui âgée de 57 ans ?

Laurence Boccolini s’est très rapidement mis en couple avec Mickaël Fakaïlo puisque seulement un an s’est passé entre leur rencontre et leur mariage. C’est le 31 juillet 2004 à Presles-en-Brie, en Seine-et-Marne, que Mickaël Fakaïlo passe la bague au doigt de Madame Maillon Faible. Mais le couple fuit les paparazzi et les projecteurs. Comme dit le dicton : pour vivre heureux, vivons cachés ! C’est exactement le mode de vie qu’ils ont choisi en préférant ne pas étaler leur amour sur les réseaux sociaux ou encore dans les magazines people.

« Je n’avais pas la tête à ça, surtout avec un garçon plus jeune que moi.“

Pendant sa longue carrière sur le petit écran, l’animatrice qui officie dans des émissions de télévision sur TF1 de 2001 à 2020 ne fait donc aucune confidence sur son cher et tendre. Enfin, presqu’aucune confidence car elle s’est confiée une fois au magazine Gala. C’était en 2004. Laurence Boccolini revenait alors sur sa rencontre avec celui qui allait devenir son époux : “Je sortais d’une rupture, je n’avais pas la tête à ça, surtout avec un garçon plus jeune que moi.” Plutôt que d’entamer une relation amoureuse, les deux se mettent d’accord pour être seulement de bons amis mais très vite, ça dérape et ils tombent amoureux l’un de l’autre. A leur mariage en 2004, ils invitent une flopée de VIP parmi lesquels on compte Gérard Louvin, Marianne James ou encore Jean-Pierre Foucault. Ce n’est qu’en 2013 qu’ils ont enfin un enfant : Laurence Boccolini met au monde le 25 novembre de cette année-là une petite Willow.

Mais qui est donc ce fameux Mickaël Fakaïlo ? Il s’est fait connaître du public en 2002 en devenant Mister Tahiti. Originaire de cette île de la Polynésie française, le bel homme se rend ensuite en métropole pour concourir à Mister France 2003. Il finit second dauphin mais il n’est pas déçu pour autant car c’est lors de cette cérémonie qu’il fait la connaissance de la femme de sa vie. L’animatrice explique en 2017 leur stratégie pour être tranquille : “Le jour de notre mariage, on a fait des photos pour un magazine, histoire d’être tranquilles une fois pour toutes, avait-elle expliqué. Même s’il reste le dauphin de Mister France, mon mari a un peu changé, et on ne le reconnaît pas. Il travaille, je ne vous dirai pas où, et on lui fout une paix royale.“, racontait-elle au magazine Télé-Loisirs.

Loin des photographes, Laurence Boccolini a su donc préserver sa vie de famille. Mais sur Instagram, des internautes lui ont reproché de ne pas publier des photos de sa fille et de son mari. Il n’en a pas fallu plus pour l’énerver. L’animatrice a aussitôt remis les choses au clair : “Je parle de ma baguette de pain et de mes chats et de MA maladie. Avez-vous déjà vu des photos de ma fille dans les magazines ? NON. C’est son histoire à elle. Vous avez vu des photos de mon mariage en 2004 oui, et plus rien. Jamais. Car c’est notre histoire et SON histoire et c’était le deal : vous nous avez vu, vous ne nous verrez plus.” Espérons que ces fans un peu trop curieux respectent enfin sa vie privée et la laisse vivre en paix !