Laurence Boccolini parle de sa terrible lutte face à l’infécondité

Mère d’une petite fille qui a récemment fêté de 6 ans, Laurence Boccolini a dû faire face durant de nombreuses années à l’infertilité. La fameuse présentatrice a évoqué avec pudeur cette époque compliquée. Elle a dit quelques mots avec beaucoup de sensibilité.

Le passé est encore douloureux. Il y a 6 ans, l’animatrice Laurence Boccolini et son mari devenaient les parents de Willow. Une naissance qui les a comblés car elle a mis un terme à des années très compliquée pour le couple, qui a pendant une longue période dû faire face à l’infertilité.

Laurence Boccolini très attachée à la cause de l’infertilité

Laurence Boccolini avait eu l’occasion de s’épancher sur cette terrible période, marquée par l’absence de réussite de 5 essais de Fécondation In Vitro, dans un ouvrage édité en 2008 et qui s’appelait « Puisque les cigognes ont perdu mon adresse… ». Le 15 novembre dernier, la vdette a de nouveau parlé de sa lutte sur sa page Instagram, à l’occasion de la semaine de sensibilisation à l’infertilité.

La souffrance de Laurence Boccolini

C’est avec délicatesse que Laurence Boccolini se rappelle ces moments compliqués. « Nous étions encore dans l’époque du tabou, et il était si compliqué de trouver sa voie entre les traitements, les déceptions, les larmes, les mots de réconfort qui ne parvenaient jamais, la violence de certains mots aussi bien dans l’entourage que dans le monde médical, le manque d’information, le manque de références, le peu d’espoir, le ‘ Manque’ absolu avec un grand M… J’espère qu’actuellement, ceux et celles qui se trouvent confrontés à cette peine, peuvent avancer sur une voie qui leur sera plus doux et plus éclairée que fut le nôtre », a expliqué la présentatrice.

Des années de combat

Elle enchaîne ensuite : « je n’ai rien oublié de ces années. Je n’oublierai jamais ce qu’il a fallu traverser et rien ni personne n’effacera ces années de combat douloureux ou la tristesse et le sentiment d’injustice remplissaient les jours comme les nuits… Courage à ceux qui vivent cette situation. Je pense à vous“, a-t-elle terminé. Laurence Boccolini est une personnalité parmi les plus populaires au sein du paysage audiovisuel français. Durant une longue période, elle a été la présentatrice vedette de jeux sur TF1.

