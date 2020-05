Laurence Boccolini parle de sa situation financière pas évidente, c’est chaud

Laurence Boccolini est confinée avec son mari et sa fille et elle est très active sur les réseaux sociaux. Soucieuse de garder le lien avec ses fans, Laurence Boccolini partage avec eux des moments de chant mais aussi ses petits tracas. Ennuis de santé notamment mais aussi des ennuis financiers qui commencent à peser sur Laurence Boccolini. Car depuis le 17 mars, la France est à l’arrêt. Seuls les lieux essentiels à la vie de la population restent ouverts comme les tabacs ou les supermarchés notamment. Pour les autres c’est télétravail et chômage, partiel, technique ou total. Les français sont extrêmement touchés par cet arrêt brutal de travail. Une perte considérable de revenus qui commence à peser sur les foyers de toute la France. Mais également sur les personnalités du monde du spectacles, qui sont toutes dans cette situation, comme Laurence Boccolini.

Laurence Boccolini fait partie de la famille des intermittents du spectacle

Les intermittents du spectacle, comme tous les travailleurs dans le domaine de la culture ont été les grands oubliés du plan de déconfinement. Le gouvernement a choisi de remettre à plus tard les décisions les concernant car ils ne savent pas quand les rassemblements pourront de nouveaux être autorisés. Mais les plaintes de toutes ces personnes ont récemment été entendues. Leurs voix ont été portées par des personnalités publiques de tous bords artistiques. Les personnalités de la télévision comme Laurence Boccolini ont joué leur part. Mais aussi des chanteurs comme Matt Pokora ou des actrices comme Marina Foïs ou Leïla Bekhti par exemple.

Car le secteur culturel et du divertissement rassemble tout ces artistes, ils rassemblent aussi beaucoup d’équipes techniques. Moins bien rémunérées que les stars qu’elles mettent en lumière, ces équipes techniques sont pourtant le squelette de nos show préférés. Concerts, films, séries télévisées, émissions de télévision, rien ne peut se mettre en place sans les petites mains qui travaillent dans l’ombre.

Laurence Boccolini explique sa situation financière et soutien les travailleurs au chômage forcé

C’est dans cet esprit que Laurence Boccolini tient à s’exprimer publiquement. Sur son compte Instagram, l’animatrice rappelle son statut. Car ses abonnés ont été nombreux à la remercier de ses chansons et de faire la publicité pour Money Drop sur YouTube. Mais certains autres se demandent si Laurence Boccolini gagne de l’argent sur cela. Loin de vouloir se justifier, elle a pourtant tenu à remettre les pendules à l’heure. Car les intermittents du spectacles traversent des moments extrêmement difficiles et que cela n’est pas nouveau pour eux. La crise sanitaire actuelle les empêche de travailler et met en danger leurs statuts, mais c’est de tout temps que ce statut est précaire. Animés par passion de leurs métiers, les intermittents du spectacles exercent des professions qui les soumettent à des contrats de très courtes durées.

Voir cette publication sur Instagram #solidarité #intermittents #intermittentsduspectacle #intermittentsenpéril Une publication partagée par laurence boccolini (@lolobocco) le 5 Mai 2020 à 5 :12 PDT

Laurence Boccolini se veut solidaire de ses personnes. Comme elle l’explique dans cette vidéo, elle n’a que récemment ouvert une boîte de production qui la sort de cette condition. Autrement, depuis le début de sa carrière, elle est une intermittente elle aussi. Elle a alors connu les difficultés relatives à louer un logement et les angoisses relatives à l’avenir. Car enchaîner les contrats courts vous permet de vivre de votre passion mais ne vous permet pas de vous détendre vraiment. Vous devez toujours garder une tête d’avance sur la suite pour être certain de pouvoir travailler.

Les plateaux de télévision devront s’adapter post-confinement

Prenant l’exemple des plateaux de télévision, elle pense à toutes les personnes qui s’occupent de tout et que personne ne voit. Les coiffeurs, les maquilleurs, les ingénieurs et techniciens en son et en lumière, les cadreurs, les monteurs et nous en oublions. Autant de personnes qui se retrouvent sans emplois depuis les arrêts de tournage notamment. Laurence Boccolini ajoute également ne pas faire cette intervention pour se plaindre mais bien pour se montrer solidaire de ses amis. La situations qu’ils traversent est très déstabilisante. Elle souhaite leur donner de l’espoir et de la reconnaissance avant tout.

L’animatrice parle aussi du fait de devoir bientôt mettre la clé sou la porte. En effet, sa boîte de production « Dans ton Karma Prod » ne peut pas fonctionner si les activités ne reprennent pas rapidement. Comme pour beaucoup de jeunes boîtes, la crise sanitaire tombe très mal. Mais Laurence Boccolini ne fait pas cette vidéo pour se positionner en victime. Certes, elle rencontre des ennuis financiers, mais elle peut être assurée de retrouver du travail à la fin de la pandémie. Lorsque les tournages reprendront, sa notoriété la rend irremplaçable. Mais ce n’est pas le cas de tous ces anonymes qui bossent derrières les caméras.

Les annonces du gouvernement se font attendre depuis trop longtemps

Comment feront-ils lorsque les tournages reprendront et que les gestes barrières devront s’appliquer ? Est-ce que les coiffeurs et les maquilleurs pourront travailler malgré l’absence du mètre réglementaire entre deux personnes ? Et quelles seront les personnes qui resteront et celles qui ne pourront pas rester ? Car les plateaux ne pourront certainement pas retenir tout le monde. Les gestes barrières devront, de fait, limiter le nombre des personnes en plateau.

Autant de questions sans réponses pour le moment. Mais Emmanuel Macron a entendu le message du monde de la culture. Et il veut les rassurer sur la nécessité de leur travail dans la société. Ainsi, il s’est exprimé le 6 mai et a promis de faire en sorte de continuer les aides et de maintenir les statuts pendant toute une année si il le faut. Il a également prévu une allocution du ministre de la culture le 7 mai qui devrait rentrer davantage dans les détails.

Aux artistes qui se sont exprimés, je veux dire que je les entends. L’État continuera de les accompagner, protègera les plus fragiles, soutiendra la création. L’avenir ne peut s’inventer sans votre pouvoir d’imagination. Mercredi j’annoncerai des premières décisions en ce sens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 2, 2020

Grâce à l’intervention de Laurence Boccolini et de nombreux autres, les intermittents du spectacle pourront peut-être se rassurer pour l’avenir.