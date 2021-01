Laurence Boccolini victime d’un mal incurable, ses confidences très touchantes sur sa maladie

Voici donc une nouvelle année qui commence pour Laurence Boccolini. Pourtant, la célèbre animatrice a de plus en plus de mal à cacher qu’elle envisage l’avenir avec un certain pessimisme. En effet, la star de la télévision paraît de plus en plus souffrir de cette maladie qu’il l’affaiblit peu à peu. Ainsi, elle se voit diminuée. Pourtant, la mère de famille n’hésite pas à parler à cœur ouvert de ce mal qui la ronge. LD People revient sur ses déclarations.

Laurence Boccolini : victime d’un mal incurable

Pas de remède efficace connu à ce jour

Durant cette année 2020, Laurence Boccolini a décidé de parler de cette maladie à ses fans. Ainsi, elle n’a pas hésité à évoquer le sujet sur les réseaux sociaux. Mais alors de quoi souffre-t-elle exactement ? En réalité, l’animatrice est touchée par une polyarthrite rhumatoïde qui évolue rapidement. Il s’agit d’une maladie auto-immune très handicapante. Cela lui cause une inflammation des articulations et lui provoque un grand nombre de difficultés. D’ailleurs, un petit détail ne trompe pas. Comme elle explique elle-même, ses mains s’atrophient peu à peu. Et c’est bien ça le plus difficile à vivre.

Car pour Laurence Boccolini, l’écriture a toujours été une véritable passion. Mais aujourd’hui, la rédaction de la moindre ligne peut se révéler un véritable calvaire. Âgée de 55 ans, Laurence Boccolini a conscience que rien ne sera plus jamais pareil. Désormais, il lui faudra vivre et accepter de souffrir. Car à part les anti-inflammatoires, rien ne peut réellement la soulager. Mais malheureusement pour elle, il lui est maintenant interdit de prendre ce genre de médicaments. LD People vous explique tout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par laurence boccolini (@lolobocco)

Des doigts totalement déformés

Laurence Boccolini a décidé de ne plus cacher la vérité. Comme elle l’avoue elle-même, cela commence à se voir. Pourtant, elle est loin de vouloir tout abandonner. Aussi, elle remercie chaque jour le ciel de lui donner la force de continuer à se battre. Car elle doit apprendre à vivre avec cette maladie. Même si certains jours, cela demande véritablement des efforts surhumains. Mais cette année 2020, aura été également l’occasion d’une véritable métamorphose pour la quinquagénaire. Ainsi, ses fans ont pu la découvrir véritablement amincie. En effet, même si elle est souffrante, elle a décidé de se soumettre à un régime strict. Voilà donc une belle preuve de force de caractère ! Pourtant, il y a des moments où les douleurs sont trop fortes. À cause de cette polyarthrite qui a envahi littéralement sa vie. Ainsi ces jours-là, le moindre geste du quotidien lui devient presque insurmontable.

Dans ces moments de crise, Laurence Boccolini décrit ces symptômes comme ceux d’une grippe qui la cloue littéralement au lit. De plus, les articulations sont éminemment douloureuses. Mais comme elle le précise, elle ne peut réellement rien faire face à cette souffrance. Il reste dès lors à prendre sur elle et attendre que ça passe. Pour couronner le tout, la célèbre animatrice a également connu des problèmes d’un autre genre en 2020. En effet, la crise de la pandémie l’a empêché de travailler durant de longs mois. Ainsi, sa société de production a véritablement était en péril. En cette période de vœux, il reste donc à lui souhaiter que cette nouvelle année sois enfin un peu plus clémente avec elle. Et surtout, lui souhaiter une bonne santé malgré la maladie qu’elle connaît.