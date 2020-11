Laurence Ferrari: Complètement outrée et abasourdie par cette nouvelle concernant le Covid !

En direct sur CNews, Laurence Ferrari est véritablement tombée sous le choc. En effet, la célèbre journaliste a été très surprise par les révélations d’un invité.

Laurence Ferrari perturbée par les déclarations d’un médecin

Le port du masque obligatoire pour les enfants de 2 ans

Depuis l’apparition du coronavirus, tout et son contraire ont été dits. Mais avec le recul, une certitude est aujourd’hui établie. Puisque la covid-19 est reconnue comme hautement transmissible. Malgré un grand nombre de mesures sanitaires, rien ne semble pouvoir endiguer l’épidémie. Ni le premier confinement, ni les mesures sanitaires ne paraissent être efficaces. En outre, depuis la fin de l’été, les chiffres de positivité ont explosé ; plusieurs régions sont durement touchées.

Dès lors, le gouvernement a dû prendre de nouvelles dispositions avec un reconfinement strict. Même si cette fois-ci les écoles restent ouvertes. Il reste à savoir si cette nouvelle décision aura enfin les conséquences espérées. Néanmoins, aujourd’hui, le port du masque paraît toujours être le meilleur moyen de lutter efficacement contre la transmission. Sur le plateau de CNews, le docteur, Jamil Rahmani était l’invité de Laurence Ferrari. Et à la grande stupéfaction de la journaliste, l’homme de science a fait des révélations fracassantes au sujet du masque. Pourtant, d’habitude imperturbable, Laurence Ferrari semble avoir accusé le choc.

Le masque obligatoire de la maternité jusque dans les EHPAD

De toute évidence, l’animatrice de Punchline n’en croyait pas ses oreilles. Mais le médecin présent sur le plateau est catégorique. Au vu des dernières études, les enfants sont eux aussi exposés à de grands risques face à la contamination. Même si dans un premier temps, ils avaient été jugés comme moins sensibles à la covid-19. ” La plupart des études maintenant montrent que, malheureusement, les enfants sont aussi contaminants que les adultes. Par ailleurs, la Société Américaine de Pédiatrie recommande le port du masque à partir de deux ans “. Pour Laurence Ferrari, cette idée est tout simplement impossible à admettre. D’ailleurs, elle n’a pu cacher sa stupeur face à ces déclarations. Malheureusement pour elle, le médecin allait encore plus loin. ” En Corée du Sud, les enfants l’ont à partir de 2 ans et en Chine c’est 3 ans “. Hélas, il semble que ce soit une triste réalité.

Aussi stupéfait que la présentatrice, le consultant Karim Zeibi a voulu ironiser sur le sujet. ” Dites qu’on doit le mettre à la maternité aussi, il n’y a plus de limites “. D’ailleurs, cette hypothèse semblait inimaginable pour Laurence Ferrari. ” C’est George Orwell en fait… “, en évoquant le nom de l’un des maîtres de la science-fiction. Par contre, pour Pierre Liscia présent sur le plateau, cette précaution est tout simplement inapplicable. En effet, l’avis de l’ex-membre du parti Les Républicains est catégorique ; ce serait mal connaître les enfants ! ” Pardonnez-moi, mais j’ai une petite fille qui a à peu près cet âge-là et je peux vous dire qu’il est impossible de lui faire porter quelque chose sur la tête, quand elle ne veut pas “. Pourtant, selon le médecin, tout ça ne serait qu’une question d’éducation. Et les enfants comme les adultes sont tout à fait capables de comprendre ce qui est bon pour eux.