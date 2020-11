Laurent Artufel énervé, dézingue violemment Cyril Hanouna “C’est un faux-cul, un traître”

Laurent Artufel, l’ancien collaborateur de Cyril Hanouna, clashe violemment le présentateur. Anciennement attaché de presse du présentateur de C8, Laurent Artufel s’est récemment livré dans une interview. Face aux journalistes, il fait des déclarations choc concernant plusieurs personnages du monde de l’audiovisuel. Et visiblement, l’une de ses cibles préférée est Cyril Hanouna. Devenu acteur présentateur et animateur radio, Laurent Artufel a un long parcours derrière lui. Âgé de 43 ans, Laurent Artufel vient de sortir un livre autobiographique. Dans cet ouvrage intitulé Les plus gentils ne sont pas ceux que vous croyez, il revient sur son expérience du monde des médias. Et il faut avouer que le descriptif est éloquent. Car pour lui, c’est véritablement un monde de requins. Bien décidé à régler ses comptes, Laurent Artufel se lâche complètement. Dans ce livre, il fait quelques révélations chocs !



Dans sa dernière interview, Laurent Artufel parle de Cyril Hanouna sans langue de bois. Il avoue avoir été très déçu par celui qui est aujourd’hui devenu une énorme star. “ J’ai effectivement été son attaché de presse il y a quelques années. Je l’ai soutenu lorsqu’il était au creux de la vague. C’est moi qui le conduisais, l’accompagnais lors de ses apparitions dans ses émissions “ explique l’artiste multitâche.” J’ai vraiment tout fait pour lui ” précise-t-il.

Par contre, la relation privilégiée semble ne pas avoir duré très longtemps. ” Quand les choses se sont inversées, lui connaissant l’ascension que l’on sait, et moi en manque de projet, j’ai plusieurs fois sollicite son aide et n’ai plus eu aucune réponse de sa part “ explique le jeune homme avec un peu de rancœur. Mais ses déclarations ne s’arrêtaient pas là. Car les attaques se sont précisées au cours de l’entretien. Et Cyril Hanouna en a pris pour son grade ! ” C’est une personne qui ne tient pas parole. Il n’a pas eu l’élégance de m’aider quand j’étais en difficulté, c’est dommage, mais ça ne m’étonne pas. De toute façon, quand on soutient Jean-Marc Morandini, on ne peut pas être une bonne personne “ a asséné Laurent Artufel, apparemment très rancunier envers son ancien ami.

Si aujourd’hui les choses semblent aller mieux pour lui, l’acteur a connu une période difficile. D’ailleurs, il reconnaît que l’écriture de ce livre l’a beaucoup aidé. Car le comédien a d’abord commencé par voir des psys, mais sans résultat. Durant ces séances, il avait l’impression de perdre son temps. Alors il a décidé de se mettre à l’écriture pour mettre des mots sur ses souffrances. Et de dire tout ce qu’il avait sur le cœur. ” J’ai écrit ce livre en deux mois, un chapitre par jour… Un accouchement difficile, mais nécessaire ” confie l’homme habitué du monde du show-business. Néanmoins, Laurent Artufel reconnaît avoir fait de belles rencontres durant sa carrière. Mais selon lui, elles sont extrêmement rares.

En général, dans ce milieu, tout le monde tente de sortir son épingle du jeu. Même si pour cela, il faut écraser quelques pieds sur son passage. ” Il est vrai que ce milieu est dur, mais je suis convaincu qu’il n’y a pas que des enfoirés. On peut réussir dans le cinéma, le théâtre, la télé, sans être un faux-cul ou un traître. Il y a des bonnes personnes “ a balancé l’acteur et présentateur. Ces déclarations ont pour le moins le mérite d’être très directes. Par contre, il n’est pas difficile d’imaginer qu’elles auront des conséquences. Car suite à cette sortie dans la presse, il n’est pas certain qu’un jour Cyril Hanouna l’invite dans l’une de ses émissions !