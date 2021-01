Laurent Delahousse dévoile combien il gagne pour le JT de France 2 !

Laurent Delahousse présente les journaux du weekend sur France 2. Avec le départ de Jean-Pierre Pernaut de TF1 et de Marie-Sophie Lacarrau de France 2 pour le remplacer, les questions des salaires des journalistes des JT sont de nouveau d’actualité. Et l’une des figure les plus imposantes du paysage audiovisuel consacré à l’information c’est bien Laurent Delahousse. En effet, ses audiences atteignent des hauteur non négligeable. LDPeople vous invite à découvrir le salaire de Laurent Delahousse, qui risque de vous choquer.

Laurent Delahousse toucherait un salaire étonnant

Laurent Delahousse arrive sur France 2 en 2006. Il commençait sa carrière de présentateur sur M6 où il restera près de 7 ans. Mais une fois sur France 2, il ne quittera plus la chaîne. En revanche, son poste va éluder au fil des années. De même que sa popularité d’ailleurs. Car en 2014, Paris Match réalisait un sondage qui le plaçait en première position des “personnalités favorites des Françaises”.

Aujourd’hui, Laurent Delahousse anime également 20h30 le dimanche et 13h15 le samedi, en plus des JT. Ce sont des émissions qui suivent les journaux et qui ne sont pas concrètement dans la veine de l’actualité pure et dure. Néanmoins, ce sont des rendez-vous culturels dans lesquels Laurent Delahousse invite et retrace la vie de grande figure publique. LDPeople reconnaît que ces programmes sont très suivis. Laurent Delahousse reçoit vedettes de la musique, du cinéma, du théâtre, de la littérature et nous en passons. L’occasion de faire des promotions et de mettre en lumière des artistes de tout bord.

Comparer France 2 à TF1 à de quoi impressionner

Pour les JT à proprement parler, sur France 2, Laurent Delahousse est présent pour le 20h du week-end. Et vous allez voir que son salaire n’a rien à voir avec ce que nous avons l’habitude d’imaginer pour les journalistes de son calibre. En effet, TPMP a révélé que Laurent Delahousse touchait la somme de 15 000 euros mensuels. C’est une coquette somme mais par rapport aux présentateurs de JT sur TF1, il y a un monde. Quand on sait que Jean-Pierre Pernaut se retirait alors qu’il touchait près de 50 000 euros par mois, l’écart est immense. Comme le soulignait alors Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste, France 2 est une chaîne du service public. France Télévision est donc encadré par des règles auxquelles ne sont pas contraintes les chaînes privées. Notamment en terme de salaire.

Laurent Delahousse a semble-t-il eu l’occasion de se projeter quitter France 2 pour rejoindre TF1. Mais à aucun moment il n’a souhaité saisir cette opportunité. Fidèle au service public, ce n’est pas l’appât du gain qui le fera changer d’opinion visiblement. En effet, LDPeople a enquêté et c’est à deux reprises, qu’il auraiteu cette opportunité. En 2008 d’abord, il avait été pressenti pour être le “joker” de Claire Chazal” sur TF1. La journaliste toucherait près de 120 000 euros par mois selon Bernard Montiel, chroniqueur chez TPMP. Puis en 2012, il aurait pu être le successeur de Laurence Ferrari pour le journal de 20h en semaine. Rester sur France 2 est un chois que Laurent Delahousse assume sans peine, il est LA figure de la chaîne.