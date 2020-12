Laurent Delahousse: Gros malaise sur France 2, quand Chantal Goya tente quelque chose avec Kendji et Gims !

“20h30 Le Dimanche” donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un moment dédié à la culture. Chaque semaine, Laurent Delahousse invite en effet des personnalités du monde de la musique, du cinéma ou encore du théâtre. Mais ce dimanche 13 décembre, celui qu’on surnomme le “Ken du PAF” s’est amusé à un mélange des genres très déroutant.

Le dimanche soir, pour éviter le petit coup de blues, rien de tel que Laurent Delahousse et ses invités du monde de la culture. Au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous détend et ça nous change les idées. Mais dimanche 13 décembre, ça nous a carrément fait rire. On ne pouvait même plus s’arrêter !

View this post on Instagram A post shared by 20h30 le dimanche (@20h30ledimanche)

Aussi, ce soir-là, autour du séduisant Laurent Delahousse, on retrouvait à la fois Gims, Kendji Girac, Guillaume de Tonquedec et Valérie Bonneton. Chaque artiste à tour de rôle présentait soit son nouvel opus, son nouveau spectacle ou la nouvelle saison de sa série.

Gims inspire la chanteuse septuagénaire qui lui rend hommage en rappant !

Mais c’était sans compter l’arrivée de l’interprète de Bécassine c’est ma cousine. A 78 ans, Chantal Goya a fait une entrée fracassante dans l’émission de France 2. En effet, l’icône des années 1970 n’avait qu’une idée en tête : s’essayer à la musique rap. Il faut dire que sur le plateau, elle côtoyait Gims. Il y a fort à parier que l’interprète l’a inspirée !

“On était dans le rythme ? Ça allait ? Un bon flow ?”

En tous cas, ça partait d’un bon sentiment puisque Chantal Goya a expliqué qu’elle voulait saluer le talent de Gims et de Kendji en rappant. Le problème, c’est qu’elle a voulu rapper sur une de ses célèbres chansons pour enfant Ce matin, un lapin a tué un chasseur….

View this post on Instagram A post shared by 20h30 le dimanche (@20h30ledimanche)

A la rédaction de LDpeople, on a cru à une blague mais la septuagénaire s’est vraiment lancée. “Juste un commentaire Gims, on était dans le rythme ? Ça allait ? Un bon flow ?”, a osé taquiné Laurent Delahousse. Visiblement, le présentateur n’avait pas préparé ce trio. C’était bien de l’impro totale !

“On était clairement dans le rythme, on avait le flow et la technique, bravo !”, a lâché son interlocuteur, visiblement embêté d’avoir dû faire cette collaboration.

Au cours de cette émission, Chantal Goya n’a pas fait que pousser la chansonnette. Elle a ensuite expliqué s’être retrouvée à la rue. En difficulté financière depuis un an, elle a en effet quitté son logement dans le 9eme arrondissement de Paris. Il s’agissait d’un grand appartement.

“Je me souviens qu’au mois de mars, Jean-Jacques m’avait dit : ‘Il ne faut pas rester à Paris, il faut partir parce que ça va être terrible. Il faut se protéger’. […] C’est un virus qui nous est tombé dessus. Moi je ne l’ai pas attrapé, je suis à la campagne, je n’ai rien eu, mais autour de moi il y en a qui ont été malades”, a-t-elle en effet raconté sur le plateau. C’est à cause d’un surloyer qu’elle ne pouvait pas payer qu’elle a décidé de déménager. Aujourd’hui installée en banlieue près de sa fille, la chanteuse se dit finalement plus heureuse que jamais.