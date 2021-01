Laurent Delahousse montre une très rare photo touchante de Swann sa fille (sublime)

Alors qu’il est plutôt discret sur sa vie privée, Laurent Delahousse a décidé de dévoiler, une adorable photo des deux femmes de sa vie. La rédaction de LD people va vous montrer ce magnifique cliché dans son article. Le magnifique cliché de Swann et de sa maman En ce début d’année 2021, Laurent Delahousse souhaitait marquer un grand coup sur les réseaux sociaux. Et bien c’est chose faite. En effet, le présentateur du JT de France 2 a publié, sur son compte Instagram, une photo à la fois esthétique et attendrissante. En effet, il a notamment immortalisé un moment complice entre sa femme et sa fille Swann, née en février 2016. Cette dernière filme sa sublime maman chez eux, le tout sous une lumière bleue qui dévoile un jeu d’ombres. Les traits du visage de la petite sont bien sûr préservés grâce à cette magnifique mise en scène. En légende, le papa a notamment écrit : “Silence on tourne…#avenir“. Laurent Delahousse partage une rare photo de Swann, Alice Taglioni sous le charme de sa fille https://t.co/oCgn0omp5Z pic.twitter.com/XCQ42UAg2O — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) January 6, 2021

Pour rappel, Alice Taglioni et Laurent Delahousse ont une petite famille recomposée. En effet, en plus d’avoir accueilli une petite Swann en février 2016, puis d’un petit Lino l’hiver dernier, le journaliste de France 2 était déjà papa de deux filles, nées d’une précédente union. De son côté, la comédienne, était déjà maman d’un garçon, né de son mariage avec le regretté Jocelyn Quivrin, mort en 2015 des suites d’un terrible accident de voiture.

Laurent Delahousse brouillé avec Julian Bugier ?

Dans une récente interview pour nos confrères de Voici, Julian Bugier s’est exprimé sur la relation qu’il entretenait avec Laurent Delahousse : “Delahousse ne vous a toujours pas crevé les pneus ?“, ont notamment demandé les journalistes du magazine à celui du JT de 13h. Amusé, ce dernier a assuré : “Non, jamais”, dans un éclat de rire avant d’ajouter, serein : “Il est blond, je suis brun, chacun son style ! Non, mais sérieusement, on s’apprécie, il n’y a pas de concurrence”.

Il faut dire qu’à son arrivée en 2011, Laurent Delahousse l’a tout de suite pris sous son aile et depuis, la complicité est toujours présente : “Je l’ai suivi pendant une journée. Il m’a donné des conseils, des trucs sur les us et coutumes de la maison. Il a été bienveillant à mon égard et nous nous sommes bien entendus“. A la rédaction de LD People on aime bien quand il n’y a pas de brouilles entre les présentateurs. Et vous qu’en pensez-vous de la relation entre les deux ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaires.