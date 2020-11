Laurent Delahousse: une énorme gaffe en plein JT qui choque énormément les téléspectateurs

Aux commandes, le 8 novembre dernier, de son journal sur France 2, le présentateur Laurent Delahousse a parlé de la victoire du candidat démocrate Joe Biden qui est devenu le nouveau président des États-Unis.

Ainsi, l’équipe technique a pour habitude de diffuser une carte du pays lorsqu’un reportage doit être lancé à l’antenne. Une séquence a beaucoup choqué les habitués du JT de la deuxième chaîne à cause d’un gros impaire. Tandis que la France fait face à la terrible épidémie de Covid-19, aux États-Unis, les habitants célèbrent l’élection du 46ème président avec 290 grands électeurs démocrates élus face aux 214 partisans de Donald Trump, même si ce dernier évoque des fraudes, il va devoir laisser la place au candidat démocrate, en janvier 2021. Donald Trump a précisé qu’il va mener une véritable guérilla judiciaire et qu’il va saisir la Cour Suprême. De nombreux avocats planchent déjà sur ce dossier très sensible.

De nombreux journalistes français présents aux États-Unis

Cette élection présidentielle a été suivie par de nombreux journalistes de France 2 qui avaient fait le déplacement sur place. C’est par un reportage dédié à cette actualité que Laurent Delahousse a commencé son journal du dimanche 8 novembre. A un moment donné, le présentateur était en duplex et en direct avec la correspondante de la chaîne aux Etats-Unis, Maryse Burgot. Celle-ci se trouvait à New-York. Comme d’habitude, une carte a été diffusée à l’écran. Mais il y a eu un incident : la régie a commis une énorme erreur en plaçant New York à l’emplacement de la Floride ! Ce qui a exaspéré une grande partie du public. Certains téléspectateurs étaient même outrés qu’une telle erreur puisse être faîte dans un journal d’une telle renommée et si regardé en France. Pour certains habitués du JT de France 2, cette bévue est tout bonnement inadmissible.

Laurent Delahousse réagit

Une vague de d’exaspération s’est manifestée sur les réseaux sociaux. Les équipes de France 2 ont été raillées. On pouvait lire par exemple : « On dirait que le stagiaire de BFMTV a été muté sur France 2 », « Quelle honte sur France 2 ? Habituellement c’est CNN qui ne sait pas situer les villes sur un planisphère », « Je ne vous conseille pas d’apprendre la géographie avec France 2 », ou encore « Vous ferez attention, New York a changé de localisation selon France 2 ». S’apercevant de la bévue, Laurent Delahousse a présenté ses excuses aux téléspectateurs en direct : « Un petit rectificatif géographique puisque sur une de nos cartes, la ville de New York était malheureusement mal indiquée. Désolé pour cette erreur tout à l’heure ». Il y a fort à parier que cette séquence va figurer en bonne place dans les différents bêtisiers qui se multiplient à chaque fin d’année. Fort heureusement, ce genre d’erreurs reste exceptionnel. Le journal de France 2 est très réputé pour son sérieux et la qualité de ses reportages.