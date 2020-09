Laurent Kérusoré "Plus belle la vie" : dévoile une information qui va ravir tout le monde !

C’est une nouvelle qui va enthousiasmer les téléspectateurs réguliers de la série Plus belle la vie. Dans un entretien donné à l’excellent magazine Télé Star, Laurent Kérusoré a indiqué une excellente nouvelle pour les afficionados de la série culte diffusée sur France 3.

Les téléspectateurs réguliers de la série de France 3 Plus belle la vie étaient mécontent, le 7 septembre 2020. Le motif ? Le nouveau générique, qui est maintenant chanté par un dénommé Romy Teissedre, dont personne n’avait jamais entendu parler jusqu’à présent. Sur les réseaux sociaux, les fans étaient déçus au sujet cette version remaniée de la chanson de l’émission culte diffusée sur France 3. Mais que les inconditionnels de Plus belle la vie peuvent se rassurer, Laurent Kérusoré a dévoilé une information qui va plaire aux fans. Celui qui joue le rôle de Thomas Marci depuis plus de dix ans dans la série diffusée sur France 3 a indiqué à Télé Star que les volontés des téléspectateurs « ont été entendus ».

Bientôt un retour de Laurent Kérusoré dans Plus Belle la vie ?

Durant des années, les fans ont demandé très régulièrement à la production de se concentrer sur les fondamentaux de Plus belle la vie, c’est-à-dire les personnages incontournables des premières saisons. « Nous ressentions également ce manque. Parce que ce sont les histoires de famille qui ont permis de fidéliser les nombreux téléspectateurs. Cette intrigue est bonne pour la série. Elle réveille un peu le Mistral », a expliqué Laurent Kérusoré.

D’autres personnages emblématiques sur le retour ?

Toutefois, on ne sait pas quels personnages incontournables pourraient revenir dans plus Plus belle la vie. La belle Laetitia Milot, qui a joué Mélanie Rinato durant des années, pourrait-elle revenir ? L’actrice indiquait récemment dans une interview accordée à TéléPro, en octobre 2019, « Malheureusement, la balle n’est pas dans mon camp. J’ai réservé mon planning en fonction de Plus belle la vie, je devrais y être en ce moment pour tout vous dire, mais la production en a décidé autrement ». Il faut dire que les scénaristes sont contraints de réaliser des changements dans une série et d’apporter du sang neuf pour continuer de captiver les fans.

Autres incertitudes : Aurélie Vaneck qui jouait Ninon Chaumette, Thierry Ragueneau qui incarnait brillamment François Marci, Ambroise Michel, dans la peau de Rudy Torres mais aussi Virgile Bayle qui Guillaume Leserman pourraient-ils aussi faire le retour ? Sont-ils vraiment intéressés ? Les fans de la série qui sont très nombreux aimeraient qu’il y ait un peu de changement. Les scénaristes planchent en tous cas pour créer des surprises. Il n’est pas facile de faire durer une série. C’est un challenge important, surtout aujourd’hui où de nombreuses séries sont produites et diffusées régulièrement. Mais le cadre marseillais et les décors, les personnages ont vraiment séduit les téléspectateurs qui sont très fidèles. Les audiences réalisées sont d’ailleurs toujours très bonnes. C’est la série phare de France 3.