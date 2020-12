Laurent Kérusoré “Plus belle la vie” en Deuil, au plus mal, il vient de perdre son papa

C’est une triste nouvelle que vient de nous faire part Laurent Kérusoré sur son compte Instagram. En effet, ce samedi 26 décembre, le comédien de Plus Belle la Vie a annoncé la mort de son père sur son compte Instagram. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Un triste Noël pour Laurent Kérusoré

Si Laurent Kérusoré a pris l’habitude de partager son quotidien avec ses nombreux abonnés Instagram, ce samedi 26 décembre, il a fait une annonce qu’il aurait bien voulu ne jamais faire. Sous une photo en noir et blanc de son père, l’acteur a rendu un vibrant hommage à celui qui a toujours été là pour lui : “Il était un artiste, parfois visionnaire, parfois utopiste mais un artiste c’est certain. Un artiste incompris pourtant si soucieux de vouloir bien faire. Il était un enfant, un homme, un mari et un père. Il était mon père et il nous a quittés ce 25 décembre“.

Le comédien de 46 ans poursuit en rappelant qu’il est fier de son papa, et qu’il est fier de pouvoir porter le nom de Kérusoré grâce à l’adoption : “Ma fierté papa sera de toujours porter ton nom Kérusoré. Et pour un enfant adopté c’est plus qu’une identité c’est une histoire. Aujourd’hui je porte à jamais avec moi ton histoire papa“. Son histoire personnelle lui permet de s’engager à fond dans l’adoption d’enfants : “Avant, j’aimerais me marier, faire les choses dans l’ordre… Là aussi, je suis sans doute un peu vieux jeu ! Mais oui, je rêve qu’on soit trois à porter le même nom et qu’on fonde une vraie famille“.

Laurent Kérusoré reçoit de nombreux messages de soutien

Si Laurent Kérusoré est aujourd’hui en deuil, il faut dire que l’acteur et son père ont vécu des moments difficiles. En effet, il explique notamment que son papa a eu du mal à se faire à l’homosexualité de son fils : “Il a fallu un an à mes parents pour ruminer et accepter. Mon père m’a demandé de quitter la maison, pas parce qu’il me détestait mais parce que ce n’était pas ce qu’il avait imaginé. J’avais 20 ans et c’était une autre époque. Quand je suis revenu avec mon petit ami, mon père m’a dit : ‘Je suis content d’avoir un deuxième fils”.

Suite à l’annonce du décès de la mort du père de Laurent Kérusoré, de nombreuses personnes ont pris le temps de commenter et notamment plusieurs acteurs de Plus Belle la Vie : “Je t’embrasse vraiment fort et beaucoup mon chéri. Et ta maman également. Courage” a notamment déclaré Cécilia Hornus, “Des pensées fortes à toi et ta maman” a jouté Elodie Varlet, l’interprète d’Estelle. Géraldine Lapalus, qui a fait également quelques apparitions au Mistral, a aussi laissé un touchant message à son ancien collègue et ami proche : “Touts mes plus douces pensées mon Laurent Kérusoré. Je t’embrasse tendrement et je t’aime“.