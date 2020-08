Laurent "L’amour est dans le pré" : très très mal, Maud Sa compagne donne des nouvelles

Triste période ! L’avenir semble incertain pour Maud et Laurent. Que va devenir ce couple mythique de l’émission L’amour est dans le pré ?

La belle histoire de L’amour est dans le pré

Tout commençait si bien…

Depuis 2005, impossible de louper un épisode de L’amour est dans le pré. En effet, l’émission possède tous les ingrédients du succès. De l’amour, de la tendresse et surtout de la générosité. Du reste, sa présentatrice Karine Le Marchand y contribue pour beaucoup. À jamais associée au programme, elle s’investit vraiment face et derrière la caméra. Un an est passé et ils s’aiment comme au premier jour. Le coup de foudre entre Maud et Laurent a vraiment marqué les annales de L’amour est dans le pré. Si vous avez vu cette saison, le caractère de l’agriculteur au grand cœur n’a pas pu vous échapper. Ces deux-là, c’est l’évidence : ils étaient destinés l’un à l’autre.

En acceptant de partager sa vie, Maud comprend très vite que les enjeux sont nombreux. En effet, elle avait pu en découvrir les coulisses pendant une semaine lors du tournage de L’amour est dans le pré. Force est de constater que la vie professionnelle de Laurent est bien remplie. Gérant de l’exploitation familiale, il doit lutter sans cesse contre l’adversité. Pour faire honneur à l’héritage transmis sur cinq générations, il doit continuellement faire preuve de courage. Heureusement son amoureuse en est consciente. Avec fierté et dévouement, elle s’engage à ses côtés.

Attention, danger !

Malheureusement, la pandémie a laissé des traces. Le choc est bien présent dans les esprits. De fait, on pensait que les mentalités allaient évoluer. Hélas, pour l’instant, le monde d’après ressemble davantage à un cauchemar. Tout est à reconstruire. Loin d’être épargnés, les deux amoureux de L’amour est dans le pré en subissent les conséquences. Plus le temps passe, plus leurs revenus diminuent. Au grand dam de Laurent qui vit cela comme un échec personnel.

De jour en jour, son moral s’effondre. Comme Maude s’en confie dans les colonnes de Télé Loisirs, la belle s’inquiète pour son amoureux. “Pour Laurent, c’est toute sa vie ! Il y a toujours vécu, son père y a passé son enfance. On ne peut pas tout lâcher et vendre. Cela ferait mal au cœur.” Inconsolable, il a l’impression de trahir les siens en ne relevant pas le défi. Pourtant, des idées pour s’en sortir, Maud en a ! Gagnante, toujours positive, elle se fait un devoir de tout tenter. “Je suis une fonceuse. Si je me plante, je rebondis.” Du reste, elle sollicite le soutien des fans de L’amour est dans le pré. Une cagnotte en ligne et fin septembre une kermesse. En somme, tout est mis en œuvre pour récolter un peu d’argent et éponger un minimum les dettes du couple.