Laurent Maistret en deuil: Il annonce la disparition de sa mère, décédée de la covid-19, après avoir gagné un combat contre le cancer

Laurent Maistret doit faire face à une terrible nouvelle. En effet, l’aventurier de Koh-Lanta vient de perdre sa maman. Le jeune homme a donc lui-même fait l’annonce de cette disparition sur Instagram. Dans un texte très émouvant, il rend hommage à celle qui lui a donné le jour. Tel un véritable témoignage de son amour, le mannequin a des mots très touchants. LD People revient sur cette véritable déclaration.

Laurent Maistret : en deuil après le départ de sa mère

Une véritable guerrière

Les fans de Koh-Lanta se souviennent de Laurent Maistret pour son caractère fort. En effet, le jeune homme a toujours fait preuve d’une grande combativité face aux événements. Il semblerait d’ailleurs avoir hérité de ce trait de caractère de sa mère. Car elle aussi a dû véritablement livrer un combat dans la vie. En effet, les médecins lui ont diagnostiqué il y a quelques années un cancer. Mais Aïcha ne s’est jamais laissée abattre.

Elle aura fait preuve de courage face à l’adversité. Cependant, la maman de Laurent Maistret a une fois de plus été touchée par la maladie. Cette fois-ci, la covid-19 est venue frapper à sa porte. Malheureusement, elle n’aura pas remporté la victoire face à ce nouveau mal. Elle est en effet décédée il y a quelques jours. Laurent Maistret a donc une pensée émue pour elle. LD People revient sur ces mots remplis d’amour.

” Maman “

Sur son compte Instagram, Laurent Maistret a su trouver les mots justes. ” Et voilà maman, après ton combat depuis un mois contre la covid, Dieu t’a rappelé à lui… Tu sais à quel point tu comptais pour nous et à quel point je voulais que tu sois fière de moi. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure maman que toi. Tu nous manques déjà tellement “. Aussi, le jeune homme a poursuivi sa véritable déclaration d’amour à sa mère disparue. ” Je continuerai à faire en sorte que tu sois fier de moi, je garderai le sourire quoi qu’il arrive même dans les moments les plus difficiles. Et je ferai tout pour rendre les gens heureux comme tu m’as appris. Merci pour tout. Je t’aime maman, tu peux te reposer maintenant “. Après ce message posté sur le web, le mannequin et aventuriers de Koh-Lanta prévient également sa communauté.

Laurent Maistret va désormais prendre quelques jours pour lui afin de digérer cette terrible nouvelle. ” Désolé, je ne pourrai pas répondre à tous ces prochains jours “. Il lui faut maintenant un peu de temps pour accepter cette disparition. Mais Laurent Maistret peut être fier de lui. Car il aura tout fait au cours de sa vie, pour soutenir celle qui l’a élevé. Il avait même fait preuve d’une grande générosité lorsque la notoriété est venue à lui. Déjà en 2014, il expliquait combien sa mère était importante à ses yeux. ” J’ai remboursé ses dettes. Elle a refait son salon et dispose d’une nouvelle télé. Et j’ai placé de l’argent sur un compte à la banque “. Cependant, Laurent Maistret est aujourd’hui orphelin. Mais jamais le souvenir d’Aicha, sa mère, ne s’effacera de sa mémoire. Malgré la séparation, il continuera à l’aimer.