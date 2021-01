Laurent Ournac: Comment il a perdu 58 kilos, toute l’histoire de sa métamorphose dévoilée…

Laurent Ournac est un acteur bien connu et apprécié des téléspectateurs. Sur TF1, depuis 2006, il incarne le personnage principal de la série Camping Paradis. En 15 ans d’interprétation, Laurent Ournac a bien changé. En effet, le comédien a perdu 58 kilos suite à une opération. Honnête, franc et proche de ses fans, Laurent Ournac détaille son aventure. Car perdre du poids de la sorte n’est pas de toute repos. LDPeople vous propose donc de revenir sur cette métamorphose et sur les conséquences inévitables qui rythment la vie du comédien.

Laurent Ournac est un acteur passionné qui est bien entouré

Laurent Ournac a beaucoup de chances de ne pas avoir à jouer la comédie quand il s’agit de parler de bonheur. En effet, il est un mari et un père épanoui dans sa vie privée. En couple avec une certaine Ludivine depuis de nombreuses années, il ne cache pas se sentir le plus chanceux des hommes à ses côtés. Ils se marient le 19 juillet 2014, pour le meilleur et pour le pire. Ils étaient alors déjà les parents de la petite Capucine, née en septembre 2012. Et en février 2019, ils ont eu le bonheur d’accueillir Léon, leur fils.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laurent Ournac (@laurentournac)

Laurent Ournac était en surpoids lors de la naissance de ses enfants. Et sa volonté de perdre du poids était présente. Comme il le dit lui-même, ce n’était pas du tout une question d’esthétique mais bel et bien de santé. Et l’une de ses motivations premières était de s’imaginer suffisamment en forme pour jouer avec ses enfants. Ainsi, en 2014, il accepte de passer sur le billard pour une opération risquée.

Il fait un travail extraordinaire pour sortir de l’obésité

Laurent Ournac accepte de se faire opérer de l’estomac, ce dernier est rétréci pour lui permettre de moins manger. Le nom de cette opération est une gastrectomie longitudinale ou plus communément appelée sleeve. Mais cette opération déjà dangereuse n’est que le début des risques auxquels s’expose Laurent Ournac. En effet, il va à présent devoir faire attention à ce qu’il mange et aux quantités qu’il ingurgite. Il est également suivi par plusieurs médecins qui font le point sur l’évolution de l’opération pendant des années. Aussi, pour s’accompagner au mieux dans ses efforts, Laurent Ournac s’est mis à faire du sport dès qu’il a eu le feu vert des docteurs. Et depuis, il est accro à l’adrénaline.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laurent Ournac (@laurentournac)

En l’espace d’une dizaine de mois, Laurent Ournac a perdu l’équivalent de 50 kilos. Et ses efforts continent encore aujourd’hui car cette opération ne lui garantie pas de rester mince à vie. Son estomac pourra retrouver sa taille d’origine si il n’est pas prudent. Mais dans les yeux de ses enfants, de sa femme et de ses fans, il trouve la force et la détermination de ne jamais baisser les bras. Aujourd’hui, il est capable de ne pas se blâmer de trop si il reprend un peu de poids. Mais il fera tout pour s’empêcher de remettre sa santé en danger comme auparavant.