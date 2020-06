Laurent Ournac jaloux du salaire de Mimie Mathy sur TF1? Il fait une grosse mise au point

Laurent Ournac est l’acteur principal de la série Camping Paradis. La série est diffusée sur TF1 et il a donc le plaisir de côtoyer d’autres stars de la chaînes. Parmi elles, Mimie Mathy, la comédienne phare de Joséphine, ange gardien. Laurent Ournac et Mimie Mathy se connaissent donc depuis une quinzaine d’années. La polémique sur leurs salaires est apparue il y a quelques semaines après des déclarations de l’acteur de Camping Paradis dans Gala. Depuis, la polémique prend de l’ampleur et il tient à remettre les choses à leurs places.

Laurent Ournac parle de Mimie Mathy en interview et la toile s’embrase

Laurent Ournac connaît et admire le travail de Mimie Mathy. Le métier d’acteur est un métier complexe et il a toujours souhaité pouvoir en vivre. Maintenant qu’il est la star d’une série télévisée à succès, c’est chose faite. Lors de ses confidences pour le journal Gala, Laurent Ournac avait évoqué sa relation avec Mimie Mathy. En effet, il n’est pas rare que Mimie Mathy et lui soient amenés à travailler ensemble. Il avait alors tenu également à souligner la différence de salaires entre celui perçu par l’actrice et le sien. Laurent Ournac indique alors aux journalistes que Mimie Mathy touche près de 250 000 euros par épisode de Joséphine, ange gardien. Une somme qu’il juge colossale et qu’il admet être loin de pouvoir l’espérer. Ces propos lui ont paru anodins mais les interprétations se sont mises à pleuvoir sur internet.

Le comédien tient à intervenir sur Instagram pour rassurer les fans

En effet, il n’était pas très difficile d’imaginer que Laurent Ournac puisse être jaloux de Mimie Mathy. Mais l’acteur n’a pourtant rien dit en ce sens. Il avait même reconnu lors de son interview, le travail et la carrière exceptionnelle de la comédienne. Précisant également que Mimie Mathy a beaucoup plus d’expérience que lui en tant qu’actrice et que Joséphine, ange gardien bat certainement les records d’audience de Camping Paradis. Mais aux vues de l’ampleur de la polémique, Laurent Ournac a jugé nécessaire d’intervenir. Il décide alors de prendre la parole sur Instagram. Car il n’est en aucun cas question d’une guerre déclarée entre Laurent Ournac et Mimie Mathy. Conscient que ce sont ces propos qui ont mis le feu aux poudres, Laurent Ournac espère que sa prise de parole va calmer les esprits.

Une vidéo qui met fin aux rumeurs

Laurent Ournac partage alors une vidéo sur son compte Instagram. Il s’exprime dans une story qui sera relayée dans les journaux en ligne. Ainsi, il explique que ses abonnés lui envoient des messages inquiets. Les abonnés de Laurent Ournac sont allés le questionner sur sa relation supposée tendue avec Mimie Mathy. Ils précisent également que la toile partage plusieurs articles qui ferait état de sa jalousie par rapport au salaire de la comédienne. Laurent Ournac rassure immédiatement tout le monde. La star de Camping Paradis insiste pour dire que Mimie Mathy et lui n’ont pas de tensions. Tout va très bien et surtout, il n’est absolument pas jaloux de savoir qu’il gagne moins que la star de Joséphine, ange gardien. En effet, son salaire en tant que comédien de TF1 lui permet de vivre très confortablement.

Laurent Ournac et Mimie Mathy ne sont pas en guerre

Mimie Mathy, quant à elle, ne s’est pas exprimée sur le sujet. Elle a l’expérience qui lui permet certainement de savoir que les propos de Laurent Ournac ont été amplifiés par la toile. De plus, elle n’est pas présente sur les réseaux sociaux et cela lui évite certainement de recevoir des dizaines de messages par jour de fans inquiets. Mais Laurent Ournac est actif sur les réseaux sociaux et il avait à cœur de rassurer ses fans. Mais également de faire savoir à tous que sa relation avec Mimie Mathy n’est pas en train de virer au cauchemar du tout. Il est heureux de pouvoir la compter parmi les stars qu’il fréquente et avec qui il s’entend bien.

Voir cette publication sur Instagram Merci à l’édition du papelier pour leur article plus ou moins hilarant😂 Une publication partagée par Mimie Mathy (@mimie.mathy) le 2 Févr. 2016 à 4 :59 PST

Une longue collaboration avec TF1 pour Laurent Ournac et Mimie Mathy n’est pas prête de se terminer

De plus, ils ont souvent travaillé ensemble et cela pourrait se reproduire. En effet, ils partagent tout les deux un temps d’antenne qui fait le bonheur de TF1 et des fans de leurs séries respectives. Aucun soucis à se faire donc de ce côté là. Que ce soient des cross over d’une série à l’autre ou d’autres projets, les comédiens pourront de nouveau travailler ensemble. Les fans peuvent se rassurer à présent que Laurent Ournac a mis les choses au clair. Aucune guerre ne fait rage entre lui et Mimie Mathy. Il devra néanmoins être plus prudent la prochaine fois qu’il évoque l’une ou l’un de ses collègues lors d’un entretien.

En effet, les propos des stars sont souvent amplifiés et les polémiques apparaissent sur la toile en un rien de temps. Laurent Ournac peut également remercier ses fans de l’avoir mis au courant de la polémique. Grâce à eux, il a pu empêcher que cette histoire arrive aux oreilles de Mimie Mathy et prenne des proportions indécentes comme c’est parfois le cas sur internet.