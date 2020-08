Laurent Ournac sous le choc: Camping Paradis pris au piège par les flammes, (miraculé)

Laurent Ournac ne pouvait que se sentir ému. Car un feu de forêt, soutenu par des vents violents, a ravagé la Côte Bleue. Le long de cette côte, Camping Paradis. Laurent Ournac retenait alors son souffle. Il constatait avec effroi que les flammes se rapprochaient dangereusement du camping. L’incendie qui a fait rage ces derniers jours était effectivement d’une rare violence. Ce sont des centaines de familles se retrouvent démunies et plusieurs campings, de la Couronne, à Martigues et à Sausset-les-Pins, ont été détruits par les flammes. Mais le camping l’Arquet, qui abrite Camping Paradis, fait partie des campings rescapés.

Laurent Ournac sous le choc, Camping Paradis aurait pu périr dans les flammes

Laurent Ournac est forcément attaché à cette si belle région qu’est celle de Martigues et de la Côte Bleue. Car depuis bientôt 14 ans, il incarne le propriétaire d’un camping dans cette région, le Camping Paradis (TF1). Le comédien apprenait alors avec terreur qu’un incendie s’approchait dangereusement du camping de l’Arquet. Mais malgré le soulagement de savoir qu’il est rescapé, il ne pourra s’empêcher de céder à l’émotion en apprenant les nombreux dégâts causés par l’incendie. Car ce 1000 hectares de cette belle garrigue qui sont partis en fumée. 1000 hectares sur lesquels vivaient des centaines de personnes évacuées dont certaines ont tout perdu. L’incendie s’est étendue sur 8 kilomètres et près de 3000 personnes ont été évacuées par précaution.

Un hommage vibrant et nécessaire pour le comédien

Laurent Ournac se joint forcément aux pensées qui accompagnent les soldats du feu et qui admirent leur courage. Il ne peut qu’imaginer la détresse des personnes qui sont affectés par l’incendie. Son message incitera les fans de Camping Paradis à se demander si tout est perdu. Des appels aux dons sont lancés sur les réseaux sociaux afin de venir en aide aux personnes sinistrées. Car beaucoup n’ont plus de toits ou de quoi se vêtir, se nourrir. Les vents violents du Sud de la France ne font pas bon ménage avec la chaleur des bords de mer. Chaque année, la région est sous forte vigilance concernant les feux de forêt et les pompiers sont prêts à tout pour protéger les populations et les habitations. Dans cet incendie qui démarre le 4 août dernier, ce sont 14 pompiers qui vont être légèrement blessés ou intoxiqués par la fumée.

Les conséquences auraient pu être pires

L’incendie est maîtrisé le 5 août et les dégâts sont conséquents. Deux campings ont été totalement ravagés par les flammes. Celui des Tamaris et le Cigalon. Le camping qui héberge les tournages de la série de Laurent Ournac, l’Arquet, ne se trouve qu’à cinq petits kilomètres des Tamaris. Les fans de Camping Paradis ont bien cru que tout était finit pour la série. Laurent Ournac , comme tous les amoureux de la région, est bouleversé par les ravages de cet incendie. Mais il peut se réjouir que le cadre de Camping Paradis n’est pas été touché. En effet, même la plage de La Saulce ne subit aucun dégât.

Laurent Ournac va continuer de profiter de l’été malgré le drame

Laurent Ournac aura bien du mal à retourner profiter de ses vacances en sachant ce que l’une des plus belles régions de France vient de subir. Mais il faut savoir que le comédien est capable de relativiser. Il est doté d’un esprit combatif et optimiste. Pas de doute alors, Laurent Ournac saura ramener de la légèreté à ses fans après cette tragédie. En effet, Laurent Ournac est en ce moment en vacances avec son épouse, Ludivine, et ses enfants. En famille et entre amis, il est plus facile pour Laurent Ournac de prendre du recul. Après la période de confinement, les vacances sont les bienvenues. Avec son épouse, le comédien star de Camping Paradis jongle entre balades, baignades, restaurants et visites culturelles. Les photos qu’il partage alors sur son compte Instagram respirent la joie de vivre.

Cependant, il faut croire que son optimisme en prend un coup lorsqu’il apprend que l’incendie fait rage. Ainsi, il n’hésitera pas à afficher son soutien aux soldats du feu. De plus, il compatira avec les personnes sinistrées. Qu’il s’agissent de résidents, de touristes ou des saisonniers, il n’oubliera de citer personne et de leur envoyer de la force et du courage. Il faudra espérer que Laurent Ournac réussisse à retrouver sa sérénité et son clame après les événements. Mais les fans de Camping Paradis n’ont que peu de doutes à ce sujet.

La bonne humeur de Laurent Ournac est capable de tout surmonter

En effet, rien ne pourra empêcher le comédien de profiter de la vie. Toujours concentré sur ses objectifs, il surveille sa ligne et fait de sa famille sa priorité. Le tout sans oublier de faire des blagues pour amuser ses fans sur les réseaux sociaux.

Laurent Ournac s’était déjà retrouvé dans cette situation malheureusement. En effet, il joue dans Camping Paradis depuis le mois de novembre 2016. Et la Côte Bleue n’en est pas à son premier feu de forêt ni à son dernier. La région connait régulièrement, en été, des incendies dévastateurs. Les pompiers jouent un rôle indispensable dans la sauvegarde de la nature alentour et pour la protection des population. Ils sont accompagnés de bénévoles qui n’ont de cesse de participer à des missions de surveillance et de prévention.